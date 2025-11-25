ETV Bharat / state

ലേബർ കോഡ്: കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ കൂട്ടായ്‌മയുമായി കേരളം; ദേശീയ കോൺക്ലേവ് ഡിസംബർ 19-ന്

കേന്ദ്ര ലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കേരളം ഡിസംബർ 19-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശീയ തൊഴിൽ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

V Sivankutty labour minister Non BJP state ministers meeting Central government labour codes Workers rights protection
മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (facebook.com/comvsivankutty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലേബർ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസംബർ 19ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശീയ ലേബർ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെയും തൊഴിൽ നിയമ വിദഗ്ധരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ യോജിച്ച പോരാട്ടം

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഈ കോൺക്ലേവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 29 തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നാല് ലേബർ കോഡുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. വേതന കോഡ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് കോഡ്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ്, ഒക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വർക്കിങ് കണ്ടീഷൻസ് കോഡ് എന്നിവയാണ് ഈ നാല് കോഡുകൾ. 2019ലും 2020ലുമായാണ് പാർലമെൻ്റ് ഈ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയത്.

എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിൽനിന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽനിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. തൊഴിൽ എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. അതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമാണത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താതെയാണ് കേന്ദ്രം ഏകപക്ഷീയമായി ലേബർ കോഡുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നതാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാന പരാതി.

ആശങ്കകളും വിമർശനങ്ങളും

തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, സ്ഥിരമായ തൊഴിൽ എന്ന സങ്കൽപ്പം ഇല്ലാതാക്കി നിശ്ചിതകാല തൊഴിൽ (ഫിക്സഡ് ടേം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ്) വ്യാപകമാക്കുന്നു, തൊഴിലുടമകൾക്ക് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ. ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ നയം കോർപറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എട്ടു മണിക്കൂർ ജോലി എന്നത് 12 മണിക്കൂർ വരെ ആക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകളും പുതിയ കോഡുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

കേരള മോഡലും തുടർനടപടികളും

സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ലേബർ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം കൂടിയാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും. കൂടാതെ തൊഴിൽ നിയമ വിദഗ്ധർ, കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ അഖിലേന്ത്യാ ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പ്രത്യേകതകൾ, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയാകും.

ഈ യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സംയുക്തമായി നിവേദനം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന കേരള മോഡൽ വികസനവും തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദേശീയ തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയായും ഈ കോൺക്ലേവ് മാറും. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ വകുപ്പുകൾ ലേബർ കോഡുകളിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം ഈ വേദിയിൽനിന്നും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോൺക്ലേവിൻ്റെ വിശദമായ അജണ്ടയും പങ്കെടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് പുറത്തുവിടും.

Also read:- സ്ഥാനാര്‍ഥി അടക്കം രണ്ട് പേർക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവ്; പയ്യന്നൂർ ബോംബേറ് കേസിൽ വിധി

TAGGED:

V SIVANKUTTY LABOUR MINISTER
NON BJP STATE MINISTERS MEETING
CENTRAL GOVERNMENT LABOUR CODES
WORKERS RIGHTS PROTECTION
NATIONAL LABOUR CONCLAVE KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.