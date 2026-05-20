ടാറൊഴിച്ച് മറയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും രക്ഷയില്ല! പണി തീരും മുൻപേ കൊല്ലത്തെ ദേശീയപാതയില് വിള്ളല്, ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ
Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST
കൊല്ലം: ജില്ലയില് നിർമാണ ജോലികൾ നടന്നുവരുന്ന ദേശീയ പാതയിൽ വിള്ളൽ. കാവനാട് ആൽത്തറമൂട് മേൽപ്പാലത്തിൽ ആറ് വരി ദേശീയപാതയുടെ റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടത്. മേൽപ്പാലം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സർവ്വീസ് റോഡ് വഴി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. മീനഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ദേശീയ പാത.
ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും 100 മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടത്. ടാറിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായ റോഡ് വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ശിവാലയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വിള്ളൽ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ടാർ ഒഴിച്ച് ഇത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മേൽപ്പാലത്തിൽ വിള്ളൽ വീണ്ടും കണ്ടതോടെ യാത്രക്കാരും ജനങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ്.
വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ട മേൽപ്പാലത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സർവീസ് റോഡുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതുവഴി നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് കൊട്ടിയം മൈലക്കാട് ദേശീയപാതയിലും നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന റോഡിൽ വിള്ളൽ രൂപപ്പട്ട് റോഡ് തകർന്ന് വലിയ അപകടം ഉണ്ടായത്. മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനങ്ങളും നടത്താതെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റോഡിൽ വിള്ളൽ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് പാലത്തിനായി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആർ ഇവാൾ പുറത്തേക്കു തള്ളി വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയുള്ള മേൽപ്പാലം ഒഴിവാക്കി എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ വേണമെന്ന ആവശ്യം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനകീയ സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. മണ്ണ് പരിശോധനാഫലം വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കു എന്നായിരുന്നു ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെയും കരാർ കമ്പനിയുടെയും ഉറപ്പ്.
എന്നാൽ ആ ഉറപ്പുകൾ ഒക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇവിടെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം നടന്നത്. മേൽപ്പാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട വിള്ളൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മണ്ണ് ഇരുത്തി മേൽപ്പാലം തകരുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്.
ആശങ്കയറിയിച്ച് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ
ദേശീയ പാതയിൽ വിള്ളൽ സംഭവിച്ചതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മൂന്നാം ഡിവിഷന് കൗൺസിലർ ദീപു ഗംഗാധരന്. അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇതിൽ ഇടപ്പെട്ട് ആർ ഇ വാൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ പണിയെണമെന്ന് ദീപു ഗംഗാധരന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മേൽ പാലത്തിലൂടെ നടക്കാന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാൽ നടക്കാരാണ് വിള്ളൽ കാണുന്നത്. ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററോളമുള്ള വിള്ളലായിരുന്നു. തുടർന്ന് അധികാരികളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഈ വിള്ളൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് വിള്ളൽ സംഭവിച്ച ഭാഗം കൂടാതെ 25 മീറ്ററോളം വീതിയിൽ പുതിയ വിള്ളൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വിള്ളൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആർ ഇ വാൾ വെച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് നിറക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നീട് കളക്ടറെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ നിറച്ച മണ്ണുകൾ മുഴുവന് മാറ്റി ആർ ഇ വാൾ രണ്ടാമത് ഇന്സ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടാറിങ് കഴിഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു," ദീപു ഗംഗാധരന് പറഞ്ഞു.
സർവീസ് റോഡിന് വീതി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർ ഇ വാളിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ മൈലക്കാട് സംഭവിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ ദുരിതമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇതിൽ ഇടപ്പെട്ട് ആർ ഇ വാൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ പണിയെണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം. വികസനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. പക്ഷേ അന്പതോ നൂറോ വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള വികസനമായിരിക്കണമെന്നും ദീപു ഗംഗാധരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
