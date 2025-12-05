ETV Bharat / state

ദേശീയപാത ഇടിഞ്ഞുതാഴ്‌ന്നു, സ്‌കൂള്‍ ബസ് അടക്കം നടുറോഡില്‍; വൻ അപകടമൊഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

സ്‌കൂൾ ബസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ സമീപത്തെ റോഡിലേയ്‌ക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. വാഹനങ്ങള്‍ റോഡില്‍ നിന്ന് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.

Kollam Kottiyam NH (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
കൊല്ലം: കൊട്ടിയത്ത് ദേശീയപാത തകർന്നു. തലനാരിഴക്കാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്. മൈലക്കാട് ഭാഗത്ത് നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ദേശീയപാതയാണ് ഇടിഞ്ഞ് താഴ്‌ന്നത്. ദേശീയപാതയുടെ പാർശ്വ ഭിത്തി റോഡിൻ്റെ വശത്തേയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ സർവീസ് റോഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് യാത്രക്കാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. റോഡിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചു. നിരവധി വാഹവനങ്ങൾ റോഡിൽ കുടുങ്ങുകയും വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തു.

ദേശീയപാത തിരക്കുളള റോഡിലേയ്‌ക്ക് തകർന്ന് വീണ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് സ്‌കൂൾ ബസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ സമീപത്തെ റോഡിലേയ്‌ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് മാറ്റി. അതിനാൽ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ദേശീയപാതയുടെ അവസാന ഘട്ട നിർമാണം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് വീണത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും വാഹനങ്ങൾ മറ്റ് വഴികളിലൂടെ തിരിച്ച് വിടുന്നുമുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ദേശീയപാത നിർമാണം നടക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

