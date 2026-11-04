പ്രതീക്ഷകളുടെ പോരാട്ടം... സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ദേശിയ സൈക്കിൾ ചാമ്പ്യൻ; ജ്യൂസ് വിൽപനയുമായി ഐഫ മെഹ്റിൻ
കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി സൈക്കിളിങ് രംഗത്ത് കഠിന പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഐഫ ദേശിയ തലത്തിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 4, 2026 at 9:59 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ദേശിയ സൈക്കിൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ വയനാട് കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ഐഫ മെഹറിന് ഇനി മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ ഒരു നല്ല സൈക്കിൾ വേണം. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ഡൗൺ ഹിൽ സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി വഴിയരികിൽ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വിൽപന നടത്തുകയാണ് ഐഫ. സൈക്കിളിങ് എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിനായി പോരാടുകയാണ് ഐഫ മെഹറിൻ
കൽപ്പറ്റ പള്ളിത്താഴെ സ്വദേശിനിയായ ഐഫ മെഹറിൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെൻ്റ് മേരീസ് കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി സൈക്കിളിങ് രംഗത്ത് കഠിന പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഐഫ ദേശിയ തലത്തിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നടന്ന ദേശിയ സൈക്കിൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റിലേയിൽ മെഡൽ നേടിയ ഐഫ, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നടന്ന വുമൺസ് ഖേലോ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി വയനാടിൻ്റെ പെരുമ ഉയർത്തിയിരുന്നു.
''സൈക്കിളും ഗ്ലാസും ഹെൽമെറ്റും എല്ലാം വേണം. ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ വില. സ്പോണ്സർമാരെ നേരിൽ കണ്ടു. എന്നിട്ടും ഫലമില്ല. ആരും സഹായിക്കാനില്ല. ഇപ്പോള് ഞാൻ സ്വന്തമായി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വഴിയരികിൽ വിൽക്കുകയാണ്,'' ഐഫ മെഹ്റിൻ പറയുന്നു.
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കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസ് ജങ്ഷനിലാണ് വഴിയരികിൽ ഐഫ ജ്യൂസ് വിൽപന നടത്തുന്നത്. 'ഐഫ നാച്ചുറൽസ്' എന്ന സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയാറാക്കുന്ന ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകളാണ് ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കുന്നത്. കോളജ് പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷമുള്ള ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലാണ് ഈ കൊച്ചു ബിസിനസ്. ജ്യൂസ് വിൽപനയിലൂടെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എങ്കിലും, തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നത്തിന് തണലാകാൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല മനസുള്ള സ്പോൺസർമാർ മുന്നോട്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഐഫ മെഹറിൻ.
പരിമിതികളോട് പൊരുതി ദേശിയ തലത്തിൽ നാടിൻ്റെ കൊടിയുയർത്തിയ ഈ വയനാടൻ കായികതാരത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകാൻ കായിക പ്രേമികളും അധികൃതരും ഒത്തുചേരുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ നാട്ടുകാരും.
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