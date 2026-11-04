ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമയും പൈതൃകവും ഒത്തുച്ചേരുന്നു; നസ്രാണി ഫെസ്റ്റിനൊരുങ്ങി മാനന്തവാടി രൂപത
ഈ മാസം എട്ടിന് ദ്വാരക സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നസ്രാണി ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമാകും.
Published : November 4, 2026 at 9:00 PM IST
വയനാട്: സീറോ മലബാർ സഭ 2026 സമുദായ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നസ്രാണി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തനിമയും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് ഈ മാസം എട്ടിന് ദ്വാരക സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണിക്ക് നസ്രാണിഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. സംഘ ഗാനത്തോടെ രൂപതയിലെ 12 ഫൊറോനകളിലും ഒരു റീജിയണിലും നിന്നുമുള്ള 600 കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന കലാവിരുന്നാണ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മുഖ്യാകർഷണം. നീലഗിരി റീജിയൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംഘാടകസമിതി ഭാരവാഹികൾ മാനന്തവാടിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് കല്ലോടി ഫൊറോനയിലെ പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടന നൃത്തത്തിന് ചുവടുവയ്ക്കും. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതവും ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങൾ കലാവിരുന്നിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
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നിലമ്പൂർ ഫൊറോന അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹാ നൃത്ത സംഗീതാവിഷ്കാരം, കൽപ്പറ്റ ഫൊറോനയുടെ വിശുദ്ധ ഏവുപ്രാസ്യാമ്മ നൃത്ത സംഗീതാവിഷ്കാരം, തരിയോട് ഫൊറോനയുടെ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ നൃത്ത സംഗീതാവിഷ്കാരം, പയ്യമ്പള്ളി ഫൊറോനയുടെ 'വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ്' നൃത്ത സംഗീതാവിഷ്കാരം എന്നിവയും പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളായ മുള്ളൻകൊല്ലി ഫൊറോനയുടെ പരിചമുട്ടുകളിയും നടവയൽ ഫൊറോനയുടെ മാർഗംകളിയും ബത്തേരി ഫൊറോന അവതരിപ്പിക്കുന്ന റമ്പാൻ പാട്ടും ചുങ്കക്കുന്ന് ഫൊറോനയുടെ ബാന്ഡ് മേളവും മാനന്തവാടി ഫൊറോനയിലെ കലാകാരന്മാർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന നാടകവും വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയും കലയും സമന്വയിക്കുന്ന വേദിയിൽ അരങ്ങേറും. ദ്വാരക ഫൊറോന ആലപിക്കുന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ രൂപതാ ആന്തത്തോടെ കലാവിരുന്ന് സമാപിക്കും.
പരമ്പരാഗത നസ്രാണി ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുടെ രുചിയറിയാൻ വിപുലമായ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും ഒരുക്കും. അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരും ഇരുന്നൂറിലധികം വൈദികരും വിവിധ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിലെ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സും സമർപ്പിതരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അണിചേരുന്ന പൈതൃക സംഗമത്തിലൂടെ നസ്രാണി തനിമ അനുഭവിച്ചറിയാനും ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാനും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
മാനന്തവാടി രൂപത സമുദായ ശാക്തീകരണ വർഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മാർ അലക്സ് താരാമംഗലം, വൈസ് ചെയർപേഴ്സണ്മാരായ ഫാ. ജോബി മുക്കാട്ടുകാവുങ്കൽ, സെബാസ്റ്റ്യൻ പാലംപറമ്പിൽ, മേഴ്സി ബെന്നി അമരിക്കാട്ട്, ജനറൽ കോഡിനേറ്റർ ജോസ് മാത്യു പുഞ്ചയിൽ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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