കേരളത്തിലെ എ ടീം ബിജെപി, ഇടതു സര്ക്കാരിനും കോണ്ഗ്രസിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മോദിയുടെ പാലക്കാട് പ്രചാരണം
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് വേതനം നല്കുന്നില്ല, ലീവ് സറണ്ടര് ആനുകൂല്യങ്ങളില് കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നുവെന്നും മോദിയുടെ ആരോപണം.
Published : March 29, 2026 at 4:12 PM IST
പാലക്കാട്: കേരളത്തില് നിന്ന് വരുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് എന്ഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്ഡിഎയോടും ബിജെപിയോടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറി വരുന്നു.കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അത് ഒരു മുന്നേറ്റമായി മാറുന്നു. കേരളത്തില് ഒരു എന് ഡി എ തരംഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കള്, സ്ത്രീകള് കര്ഷകര് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ അര്പ്പിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിനു പിന്നില് നിരവധി ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ്.
Also Read: എസ്ഡിപിഐ ബന്ധം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി, വർഗീയതയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; ആരോപണങ്ങളിൽ ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി
പാലക്കാട് കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ്. ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നില്ക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീന ജീവിതസംസ്കാരം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു പാലക്കാട്ട്. കല്പ്പാത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോള് കാശിയില് നിന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു.
എല്ഡിഎഫ് പറയുന്നു കോണ്ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ ബി ടീമാണെന്ന്. കോണ്ഗ്രസ് പറയുന്നു എല്ഡിഎഫ് ബിജെപിയുടെ ബി ടീമാണെന്ന്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബിജെപിയാണ് കേരളത്തിലെ എ ടീം.
ഇരു മുന്നണികളും കേരളത്തില് ബിജെപി സര്ക്കാര് വരുന്നതിനെ ഭയക്കുകയാണ്. ഇവര്നടത്തിയ കൊള്ളകള് ബിജെപി സര്ക്കാര് അന്വേഷിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടു വരുമെന്ന് ഇവര് ഭയക്കുന്നു. ആര് ആരുടെ ബി ടീമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. രാജ്യത്ത് മുഴുവന് പരസ്പര സഖ്യത്തിലാണ് സിപിഎമ്മും കോണ്ഗ്രസും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിന്ന് ഇവര് പരസ്പരം നടത്തുന്ന പോര്വിളികളൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ്. ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണം.
എന്ഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീകരണമാണ്. അതിനായി ടീം ബിജെപിയും ടീം എന്ഡിയും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വികസിത കേരളമാണ് എന്ഡിഎ ഗ്യാരണ്ടി നല്കുന്നത്. യുപിഎ സര്ക്കാര് ഭരിച്ച 10 വര്ഷത്തില് നല്കിയതിന്റെ 5 ഇരട്ടി എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് കേരളത്തിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം നല്കിയ പണം കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് വേണ്ട വിധത്തില് ചെലവഴിച്ചില്ല. നഗരവികസനം റോഡ് റെയില് ജല്ജീവന്മിഷന് കാര്ഷിക വികസനം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനങ്ങള്ക്കവകാശപ്പെട്ട പണം സര്ക്കാര് അടിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു.
കേരളം 5 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടത്തിലാണ്, 10 വര്ഷം കൊണ്ട് 4 മടങ്ങായി കടം പെരുകി. ഈ പണമൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. എല്ഡി എഫുകാരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക്. എന്ഡി എ സര്ക്കാര് വന്നാല് ഈ അഴിമതിക്കാരെക്കൊണ്ട് കണക്കു പറയിക്കും.തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പണം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ചെലവാക്കും.
കേരളത്തില് വികസനത്തിനു വേണ്ടതെല്ലാമുണ്ട്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളുണ്ട്. എന്നിട്ടും എല്ലാവരും ജോലി തേടി അന്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവര്ക്കവസരം സൃഷ്ടിക്കാന് സര്ക്കാര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചിടത്തൊക്കെ ഇവര് കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൃത്യമായി കൊടുക്കാനും പെന്ഷന് നല്കാനും സര്ക്കാര് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ല.സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ ഡി എ, ലീവ് സറണ്ടര് ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുന്നില്ല. കോണ്ഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അവര് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതു തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം എന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്.
പാലക്കാട്ട് 22 വര്ഷം ഇടത് എം എല്എമാരായിരുന്നു അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് കോണ്ഗ്രസ് എം എല്എ മാരും ഉണ്ടായി. ഒരു വികസനവും നടന്നില്ല. ബിജെപി സര്ക്കാര് കേന്ദ്രത്തില് വന്നപ്പോഴാണ് പാലക്കാട്ട് ഐഐടി വന്നത്.ദേശീയ പാത വികസിപ്പിച്ചത്. റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് പുനര് നിര്മ്മിച്ചു. സ്മാര്ട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് സിറ്റിയും കൊണ്ടു വരും ഇവിടത്തെ യുവാക്കള്ക്ക് ജോലി ലഭിക്കും.ഇന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളില് വനിതകള്ക്ക് കൂടുതല് പരിഗണനയും പ്രാതിനിധ്യവും നല്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കും മുന്തിയ പരിഗണന നല്കുന്നു. അതിനായി വനിതാ ശക്തി നിയമം കൊണ്ടു വന്നു. ഞങ്ങള് ഒരു സാധാരണ വീട്ടില് നിന്ന് വന്ന മഹിളയെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കി.പാലക്കാട്ടെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ എം എല്എ സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയായി. ഇതേ പെരുമാറ്റത്തിന് മറ്റൊരു നേതാവിനെ കൂടി അവര്ക്ക് പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു.കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകം ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന മെട്രോമാന് ഇ ശ്രീധരന് പാലക്കാട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസത്തില് പരാജയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളെയാകെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇത്തവണ അത് തിരുത്തണം ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കി.അവരെ റിക്കാര്ഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിപ്പിക്കണം.
പാലക്കാട് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഇവിടത്തെ കര്ഷകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്.ആ കൃഷിക്കാരിന്ന സമരത്തിലാണ്. നെല്ല് സംഭരണം ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വൈകുന്നു. ന്യായവില കിട്ടുന്നുമില്ല. കര്ഷകക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണ് എന്ഡി എ. കര്ഷകര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് ബിജെ പി മാത്രമേയുള്ളൂ. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന് നിധിയിലൂടെ 700 കോടി രൂപ പാലക്കാട്ടെ കര്ഷകര്ക്കും കിട്ടി.ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ താങ്ങു വിലയും ഉയര്ത്തി. എന്നാല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് താങ്ങു വിലയില് കര്ഷകരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സര്ക്കാര് വന്നാല് പരിഹരിക്കും ഇത് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം നമുക്കൊക്കെ ആശങ്കയാണ്. നിരവധി മലയാളികളുണ്ട് അവിടെ. അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താന് സര്ക്കാര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി നിരന്തരം ശ്രമിക്കു്നനുണ്ട്. ഭാരതീയരുടെ താല്പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കു്ന്നതില് ബിജെപി ബദ്ധ ശ്രദ്ധരാണ്. മര്മ്മപ്രധാനമായ വിഷയത്തില് സംഭവത്തില് കോണ്ഗ്രസ് എങ്ങിനെയാണ് പ്രസ്താവനകള് നടത്തുന്നതെന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാരതീയരുടെ ജീവന് അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രസ്താവനകള്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്.
വികസിത കേരളം എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്ഡി എ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്ഡിഎയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ജോലി തേടി യുവാക്കള് നാടു വിട്ടു പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ആരാധനാലയങ്ങളെയും തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ അഴിമതി മുക്തമാക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റു ഭാഗങ്ങളില് നടക്കുന്ന വികസനം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലും നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്.എന്ഡി യുടെ ഗ്യാരണ്ടി മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്.