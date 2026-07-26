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ഈ വിദേശി ചക്ക മുറിക്കാന്‍ കത്തി വേണ്ട; തേൻമധുരമൂറും 'നങ്ക ടാക്ക്' വിളയിച്ച് അബ്‌ദു

അബ്‌ദുവിൻ്റെ പറമ്പിൽ അപൂര്‍വ്വ ഇനം ചക്ക, മുറിക്കാന്‍ കത്തി വേണ്ട, കൈയില്‍ കറയും ആകില്ല, മലേഷ്യന്‍ ഇനം നങ്ക ടാക്കിനും ആരാധകര്‍

MALAYSIAN NANGA DAK NANGA DAK JACKFRUIT KOZHIKODE NANGA DAK JACKFRUIT FARMER ABDU RARE VARIETY OF JACKFRUIT
representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 3:30 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കത്തി ആവശ്യമില്ല, കൈകളിൽ കറ പറ്റുമെന്ന് പേടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കേണ്ട. 'നങ്ക ടാക്ക്' ചക്കയുടെ വിശേഷമാണിത്. സൗത്ത് കാരശേരിയിലെ പൊയിലിൽ അബ്‌ദുവിൻ്റെ പറമ്പിലാണ് അപൂർവയിനം ചക്ക കായ്ച്ചത്.

മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് മലേഷ്യൻ നങ്ക ടാക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാവിൻ്റെ തൈ വീടിനോട് ചേർന്ന പറമ്പിൽ നട്ടത്.
കൃത്യം മൂന്നുവർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പ്ലാവ് കായ്ച്ചു. ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചക്കകളാണ് ആദ്യതവണ പ്ലാവിൽ ഉണ്ടായത്. സാധാരണ ചക്കകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി അത്ര വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ചുളകൾക്ക് തേനൂറുന്ന മധുരമാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏത് ചക്ക മുറിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിലും കത്തി അത്യാവശ്യമാണ്. നങ്കടാക്കിന് കത്തിയുടെ ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും പ്ലാവിൻ ചുവട്ടിലെത്തിയാൽ വേണമെങ്കിൽ പഴുത്ത ചക്ക പറിച്ചെടുക്കാതെ പ്ലാവിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് കൈക്കൊണ്ടും മെല്ലെ വിടർത്തിയാൽ ചുളകൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കാനാകും. കൈകളിൽ കറ ആവില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും നങ്ക ടാക്ക് ചക്കക്കുണ്ട്.

തേൻമധുരമൂറും 'നങ്ക ടാക്ക്' വിളയിച്ച് അബ്‌ദു (ETV Bharat)

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MALAYSIAN NANGA DAK NANGA DAK JACKFRUIT KOZHIKODE NANGA DAK JACKFRUIT FARMER ABDU RARE VARIETY OF JACKFRUIT
തേൻമധുരമൂറും 'നങ്ക ടാക്ക്' (ETV Bharat)

സാധാരണ ചക്ക എന്ന രീതിയിലാണ് നങ്ക ടാക്കും നട്ടതെന്ന് അബ്‌ദു പറഞ്ഞു. മറ്റ് ചക്കകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസതമായി നല്ല മധുരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു." കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുളകള്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയും. ചക്ക വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് നങ്ക ടാക്ക് കൂടി കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഹോ ഗ്രോണ്‍ നഴ്‌സറിയില്‍ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വെറൈറ്റികളാണ് തൻ്റെ പുരയിടത്തില്‍ ഉള്ളത്" അബ്‌ദു പറഞ്ഞു.

പന്ത്രണ്ടോളം ഇനം പ്ലാവുകളുടെ ശേഖരം

MALAYSIAN NANGA DAK NANGA DAK JACKFRUIT KOZHIKODE NANGA DAK JACKFRUIT FARMER ABDU RARE VARIETY OF JACKFRUIT
തേൻമധുരമൂറും 'നങ്ക ടാക്ക്' വിളയിച്ച് അബ്‌ദു (ETV Bharat)

നങ്ക ടാക്കിന് പുറമെ കെൽഡൺ, ടാൻ സൂര്യ, ജെ 33, ഹണി ജാക്ക്, സിദ്ദു , മരാങ്ക്, വിയറ്റ്നാം ഏർലി റഡ്, പത്താം മുട്ടം, തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ഇനം പ്ലാവുകളാണ് പോയിലിലെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ തഴച്ചു വളരുന്നത്. എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ച അബ്‌ദുവിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലോ താല്‍പര്യം കൃഷിയോടായിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഒരു മാവിനു മുകളിൽ ബഡ് ചെയ്‌ത് എൺപത് ഇനം വ്യത്യസ്‌ത മാങ്ങകളുണ്ടാക്കി അബ്‌ദു നേരത്തെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

MALAYSIAN NANGA DAK NANGA DAK JACKFRUIT KOZHIKODE NANGA DAK JACKFRUIT FARMER ABDU RARE VARIETY OF JACKFRUIT
അബ്‌ദു (ETV Bharat)

ഓരോ വർഷവും സ്വന്തം പറമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേറിട്ട മാങ്ങകൾ വെച്ചുള്ള മാമ്പഴ പ്രദർശനവും നാട് ആഘോഷമാക്കിയാണ് എടുക്കാറുള്ളതെന്ന് അബ്ദു പറയുന്നു. അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് അബ്ദുവിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും പറമ്പിലും കായ് ഫലം നൽകുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഏതു തൈകളും ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതും അബ്‌ദുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ആദ്യം സ്വന്തമായി വളർത്തി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തൈകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാറുള്ളൂ. ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ മിക്കയിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും കിട്ടാത്ത അപൂർവയിനം തൈകളുടെ ശേഖരം കാണണമെങ്കിൽ സൗത്ത് കാരശേരിയിലെ അബ്‌ദുവിൻ്റെ പൊയിലിൽ എന്ന വീട്ടില്‍തന്നെ എത്തണം.

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TAGGED:

MALAYSIAN NANGA DAK
NANGA DAK JACKFRUIT KOZHIKODE
NANGA DAK JACKFRUIT FARMER ABDU
RARE VARIETY OF JACKFRUIT
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