'മുറ്റമിതാകേ പൂത്തു നിന്നാട്ടേ..'; വീടാകെ പൂത്തുലഞ്ഞ് മണിമുല്ല, പൂമാളികയായി നന്ദനം വീട്
സുഗന്ധം പരത്തി പൂത്തുലഞ്ഞ് മണിമുല്ല. കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ എത്തുന്നത് നിരവധി പേർ.
കോഴിക്കോട്: നാഗമുല്ല, ക്രിസ്മസ് ജാസ്മിൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മണിമുല്ലയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തെയും ചർച്ച വിഷയം. വെള്ളുത്ത നിറമുള്ള ചെറിയ ഇതളുകൾ ഉള്ള പൂക്കൾ. വള്ളിച്ചെടിയും ഇലകളും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കട്ട കുത്തി വളരും. മുല്ല പന്തൽ എന്നവണ്ണം പടർന്ന് പോകുന്ന മണിമുല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്.
അത്തരം ഒരു കാഴ്ച വിരുന്നൊരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂരിലെ നന്ദനം എന്ന വീട്ടിൽ. വീടിനെയാകെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മണിമുല്ലയുടെ ഗന്ധം. ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ പൂക്കളുടെ മണം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും. റെയിൽവേ പൊലീസ് എഎസ്ഐ നന്ദൻ്റെയും കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ അനൗൺസറായ ബിജിയുടെയും വീട്ടിലാണ് പതിവ് പോലെ മണിമുല്ല പൂത്തുലഞ്ഞത്. നിരവധി പേരാണ് ഈ ദൃശ്യ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ നന്ദനം വീട്ടിൽ ദിവസവും എത്തുന്നത്.
വീട്ടുമുറ്റത്തെ മരത്തിനു മുകളിൽ പടർത്തിയ മണിമുല്ലയാണ് ഇന്ന് ഒരു പൂമാളികയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മണിമുല്ല പൂക്കളാണ് മരത്തിൽ പടർന്നു കയറിയ വള്ളിയിലെ ഓരോ കുലകളിലും ഉള്ളത്. കൊവിഡ് കാലത്താണ് ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയ മണിമുല്ലത്തൈ വീട്ടിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് നടുന്നത്. ആദ്യതവണ അത്രയൊന്നും പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഓരോ തവണയും ഡിസംബറിൽ മണിമുല്ല പൂത്തുലഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തവണ വീട്ടുകാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് രണ്ടുമാസത്തിനിടയിൽ മൂന്നു തവണയാണ് വള്ളിയും, പടർന്ന മരവും കാണാത്തത്രയും മണിമുല്ല പൂത്തത്.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തൈ നട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും വളർന്ന് പന്തലിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല. ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിലേയ്ക്കാണ് പടർത്തി വിട്ടത്. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മാവ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി. ഒരു ചെറിയ തൈ മതി വീട്ടിൽ പൂക്കാലം വന്നതായി തോന്നിക്കാൻ. നിരവധി പേരാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എത്തുന്നത്. പൂമ്പാറ്റകളെയും മറ്റും ഇതിന് ചുറ്റം കാണാമെന്ന് ബിജി പറഞ്ഞു.
അതിഥികളായി പൂമ്പാറ്റകളും വണ്ടുകളും
പൂക്കൾ നിറഞ്ഞതോടെ പൂന്തേൻ നുകരാൻ പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും ധാരാളമെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതും കാഴ്ച കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ്. നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണ മണിമുല്ല പൂക്കുന്നത്. വീട്ടിലും മറ്റും വളരുന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നന്നേ ചെറിയ പൂക്കളാണ് മണിമുല്ലയുടെത്. വള്ളിയിലെ ഓരോ ശിഖരങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് പൂക്കളുണ്ടാകും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന മണിമുല്ലകൾ രാത്രിയിലെ ഏത് കൂരിരുട്ടിലും തിളങ്ങി നിൽക്കും. ഒരുതവണ പൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ മണിമുല്ല കൊഴിഞ്ഞു വീഴും. മറ്റ് പൂക്കളെ പോലെ ഏറെ ദിവസമൊന്നും മണിമുല്ല സുഗന്ധം പരത്തുകയില്ല. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം മഞ്ഞുകാലമെത്തുന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും പൂക്കുക. നന്ദനം വീട്ടിലെ മുറ്റത്തെ മണിമുല്ല പൂത്ത് പന്തലിട്ടതറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും മണിമുല്ല കാണുന്നതിനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ഓരോ വർഷവും ആരെയും മനംമയക്കുന്ന തരത്തിൽ സുഗന്ധം പരത്തി നന്ദനത്തിലെ ഈ മണിമുല്ലചെടി പൂത്തുലഞ്ഞ് കാഴ്ച വിരുന്നൊരുക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്..
