കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ? ആവി പറക്കുന്ന ചൂട് കഞ്ഞിയുമായി 'നകുലൻസ്' കഞ്ഞിക്കട
Published : February 19, 2026 at 12:37 PM IST
കണ്ണൂര്: ദേവന്മാര്ക്ക് അമൃത് പോലെയാണ് മനുഷ്യര്ക്ക് കഞ്ഞി എന്നാണ് പ്രമാണം. ഒരു നേരം കഞ്ഞിയും പുഴുക്കുമായിരുന്നു പഴയകാലത്തെ മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണ ശീലം. ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്നാണ് പഴയ തലമുറ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറ്. കഞ്ഞിയോടൊപ്പം കായ, കിഴങ്ങ്, പയര്, കടല എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുഴുക്കു തന്നെ നിരവധിയുണ്ട്. രുചികരവും ഗുണങ്ങള് ഏറെയുള്ളതുമാണ് പുഴുക്ക്.
ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഊര്ജ്ജത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ഇവയെല്ലാം. ദഹനം വേഗത്തില് നടക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയും കഞ്ഞിക്കുണ്ട്. മലയാളികളുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണമായ കഞ്ഞി ഇടക്കാലത്ത് പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പേരില് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ജെന്സികള് ഉള്പ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം കഞ്ഞിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
മിതമായ ചിലവില് മികച്ച പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഞ്ഞി. തവിടിൻ്റേയും അരിയുടേയും പോഷകാംശങ്ങള് കഞ്ഞിയിലുണ്ട്. കുത്തരി കഞ്ഞിയിലെ അരി കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സും വെള്ളം വിറ്റാമിന് ബിയുടെ കലവറയുമാണ്. തലശേരി എന്സിസി റോഡിലെ 'നകുലന്സ്' കഞ്ഞിക്കടയില് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കഞ്ഞി റെഡിയാകും. ഒപ്പം കൂട്ടാന് ചെറുപയര് കറി, കായ വറവ്, കൂട്ടുകറി, കടലക്കറിയും കിട്ടും.
രുചിഭേദമനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറി മാറി കഴിക്കാം. ആവശ്യക്കാര്ക്ക് മുട്ട വറവും ഓംലറ്റും നല്കും. അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് ഊര്ജ്ജദായകമാണ് കഞ്ഞി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തലശേരിയിലെ കച്ചവടക്കാര്, തൊഴിലാളികള്, ബസ് ജീവനക്കാര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങി നിരവധിപേര് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാന് മുറ തെറ്റാതെ നകുലന്സില് എത്തുന്നു.
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികള്ക്കു വേണ്ടി മുന്കൂട്ടി ഓഡര് ചെയ്ത് കഞ്ഞിയും കറിയും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പോകുന്ന പതിവുമുണ്ട്. വൈകീട്ട് 3.30 വരെ യാണ് കഞ്ഞിയുടെ സമയം. ഉച്ചയൂണിന് പകരം കഞ്ഞി കുടിച്ച് തൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് നകുലന്സില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. ഊണിന് പകരം കഞ്ഞി ശീലമാക്കിയവരും ഇവിടെ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നു.
വേനല്ക്കാലത്ത് ഇളം ചൂടോടുകൂടിയും തണുപ്പുകാലത്തും മഴക്കാലത്തും ആവിപറക്കുന്ന കഞ്ഞിയുമാണ് കഞ്ഞി പ്രേമികള്ക്ക് ഇഷ്ടം. വര്ഷങ്ങളായി ഇവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവര് നിരവധിയാണ്. 1980 ല് നകുലന് എന്നയാള് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കഞ്ഞിക്കട. പന്ത്രണ്ട് വര്ഷം ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത മേലൂരിലെ സുനില്കുമാറാണ് നകുലന്സ് എന്ന പേരില് ഈ കഞ്ഞിക്കട നടത്തുന്നത്.
സുനിലിനൊപ്പം ഭാര്യ മഞ്ജുളയും രണ്ട് തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട്. തലശേരിയുടെ രുചി വൈവിധ്യം അതേ പോലെ നിലനിര്ത്തുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ നകുലന്സ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണ കേന്ദ്രമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കഞ്ഞിയുടെ പെരുമയും നാള്ക്കുനാള് വര്ധിക്കുകയാണ്. കഞ്ഞിക്കു പുറമേ ദോശ, പുട്ട്, ഉപ്പുമാവ്, മറ്റ് ലഘു പലഹാരങ്ങളും നകുലന്സില് നിന്ന് ലഭിക്കും. എന്നാല് നകുലന്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് കഞ്ഞിയുടെ പേരിലാണ്.
