ജപ്തിക്ക് വന്ന അഭിഭാഷക കമ്മിഷനെ തിരിച്ചയച്ച സംഭവം; എംഎൽഎ നജീബ് കാന്തപുരത്തിനെതിരെ കേസ്
മേലാറ്റൂർ പൊലീസ് ആണ് ഒക്ടോബർ 12 ന് കേസ് എടുത്തത്. ജപ്തിക്ക് എത്തിയ അഭിഭാഷക കമ്മിഷനെ എംഎൽഎ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ്.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 4:41 PM IST
മലപ്പുറം: പെരിന്തൽമണ്ണ വേങ്ങൂരിൽ ജപ്തി നടപടികൾക്കെത്തിയ അഭിഭാഷക കമ്മിഷനെ തിരിച്ചയച്ച സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കാന്തപുരം എംഎൽഎയുമായ നജീബ് കാന്തപുരത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. മേലാറ്റൂർ പൊലീസ് ആണ് ഒക്ടോബർ 12ന് കേസ് എടുത്തത്. ജപ്തിക്ക് എത്തിയ അഭിഭാഷക കമ്മിഷനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് കേസിൽ എടുത്തുപറയുന്നു.
മഞ്ചേരി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കാന്തപുരം വാർഡ് അംഗം മുസമിൽ ഖാൻ, കണ്ടാലറിയുന്ന നാലുപേർ എന്നിവരെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, എംഎൽഎ സമർപ്പിച്ച മാപ്പപേക്ഷയിൽ മഞ്ചേരി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും.
പെരിന്തൽമണ്ണ വേങ്ങൂരിലെ വടക്കേക്കര കോളനിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 25ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പണയപ്പെടുത്തിയ വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്താൻ അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ എത്തിയപ്പോൾ എംഎൽഎ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കോടതി മേലാറ്റൂർ പൊലീസിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. വീട് ജപ്തി ചെയ്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാര പ്രകടനമാണ് എംഎൽഎയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
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എന്നാൽ വസ്തുവിന്റെ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്തിയാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ച് പോകില്ലെന്ന് എംഎൽഎ അഭിഭാഷക കമ്മിഷനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഇത് അയാൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കിയതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പരാതിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസിനോട് കോടതി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
സമീപകാലത്ത് തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹർജി കോടതി ഉടൻ തന്നെ പരിഗണിച്ചേക്കും. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താൻ ഇടപെട്ടതെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷക കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കാന്തപുരം അഭിഭാഷക കമ്മിഷനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെയും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ എംഎൽഎയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതികൂലിച്ചുകൊണ്ടും പലരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വിഷയത്തിൽ മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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