മരണവീടിന് സമീപം ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ; വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് വരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാദാപുരത്ത് വിവാഹച്ചടങ്ങിനിടെ സംഘർഷം
ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 22) രാത്രി പേരോട് നിന്നുള്ള വരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൂണേരിയിലെ വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിവാഹസംഘം എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം
By PTI
Published : November 23, 2026 at 10:23 AM IST
കോഴിക്കോട്: നാദാപുരം തൂണേരിയിൽ വിവാഹച്ചടങ്ങിനിടെ വരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം. വധുവിൻ്റെ വീടിന് സമീപത്ത് വച്ച് വരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ രീതിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ബാൻഡ് മേളം നടത്തുകയും ചെയ്തതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. തർക്കം കൈയാങ്കളിയിലേക്കും കൂട്ടത്തല്ലിലേക്കും നീങ്ങിയതോടെ വിവാഹച്ചടങ്ങ് അലങ്കോലപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വരെയുണ്ടായി.
ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 22) രാത്രി പേരോട് നിന്നുള്ള വരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൂണേരിയിലെ വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിവാഹസംഘം എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. വധുവിൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്നും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും നാട്ടുകാരും പ്രാദേശിക മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും നേരത്തെ വരൻ്റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ നിർദേശം അവഗണിച്ച് വരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വധുവിൻ്റെ വീടിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ബാൻഡ് മേളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇത് വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തടയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. ആദ്യം വാക്കേറ്റമായി തുടങ്ങിയ തർക്കം നിമിഷങ്ങൾക്കകം കൈയാങ്കളിയിലേക്കും വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്കും മാറുകയായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് നാദാപുരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇടപെട്ടതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും ഭാഗത്തുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ബന്ധുക്കളും ഇടപെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇരുകൂട്ടർക്കും പരാതികളില്ലാത്തതിനാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മുൻപും സമാന സംഭവം
ജില്ലയിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്കിടെ ഇത്തരത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായല്ല. മുൻപും പലതവണ വിവാഹവീടുകളിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരിൽ തർക്കങ്ങളും കൂട്ടത്തല്ലും അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് നാദാപുരം ആയഞ്ചേരിക്കടുത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരനൊപ്പം എത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്.
മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്കിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും ബാൻഡ് മേളങ്ങളുമെല്ലാം സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ പരിധിവിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും വധു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൊലീസും മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളും നിരന്തരം നിർദേശിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് പാലിക്കപ്പെടാറില്ല. പവിത്രതയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും നടത്തേണ്ട വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ തർക്കത്തിലും കൈയാങ്കളിയിലും അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യം വർധിച്ചുവരുന്നത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്.
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