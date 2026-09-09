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കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നബാർഡ് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് 3474 86 കോടി

Intro:Body:അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നബാർഡ് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് 3,474.86 കോടി

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 7:12 AM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നബാർഡ് അനുവദിച്ചത് 3,474.86 കോടി രൂപ. റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിൽ (ആർഐഡിഎഫ്) നിന്നാണ് ഈ തുക കേരളത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയത്. കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

കൃഷി, ഗതാഗതം, സാമൂഹിക മേഖലകളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളും വായ്പാ വ്യവസ്ഥകളും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമാണ് ഫണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കുണ്ടറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ പെരിഷബിൾ കാർഗോ സെൻ്റർ, വിവിധ ഫിഷിങ് ഹാർബറുകളുടെ വികസനം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പിഎം കുസും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സൗരോർജ കാർഷിക പമ്പ്സെറ്റ് വിതരണം, വിവിധ പാലങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും പുനർനിർമാണം, ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് സുപ്രധാന വികസന പദ്ധതികൾക്കായും ഈ തുക വിനിയോഗിച്ചു.

വനം, വന്യജീവി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി 505 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് നബാർഡ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൗരോർജ പമ്പ്സെറ്റുകൾ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

അഞ്ച് വർഷത്തെ വായ്പാ വിവരങ്ങൾ
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്ക് 390.33 കോടിയും റോഡുകളും പാലങ്ങളുമടക്കമുള്ള ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് 153.24 കോടിയും സാമൂഹിക മേഖലയ്ക്ക് 119.31 കോടിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 662.88 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് യഥാക്രമം 503 കോടി, 132.80 കോടി, 24.23 കോടി എന്നിങ്ങനെ ആകെ 660.02 കോടിയായി.

Kerala Rural Development NABARD Loan Details RTI On NABARD Funds Kerala Infrastructure
വിവരാവകാശ രേഖ (ETV Bharat)
Kerala Rural Development NABARD Loan Details RTI On NABARD Funds Kerala Infrastructure
വിവരാവകാശ രേഖ (ETV Bharat)
Kerala Rural Development NABARD Loan Details RTI On NABARD Funds Kerala Infrastructure
വിവരാവകാശ രേഖ (ETV Bharat)

2023-24 വർഷത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 547.06 കോടിയും ഗതാഗതത്തിന് 109.38 കോടിയും സാമൂഹിക മേഖലയ്ക്ക് 58.13 കോടിയും ചേർത്ത് 714.58 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കി. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൃഷിക്ക് 612.60 കോടിയും ഗതാഗതത്തിന് 59.90 കോടിയും സാമൂഹിക മേഖലയ്ക്ക് 89.66 കോടിയും ഉൾപ്പെടെ 762.16 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 516.12 കോടിയും ഗതാഗതത്തിന് 52.24 കോടിയും സാമൂഹിക മേഖലയ്ക്ക് 68.92 കോടിയും ചേർത്ത് ആകെ 637.27 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.

വായ്പാ വ്യവസ്ഥകളും തിരിച്ചടവും
ഏഴ് വർഷം വരെയാണ് നബാർഡിൻ്റെ വായ്പാ കാലാവധി. പണം പിൻവലിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തുല്യ വാർഷിക ഗഡുക്കളായി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്രേസ് കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഏഴ് വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

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റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കാണ് ഇതിന് ബാധകമാവുക. പദ്ധതികളുടെ സ്വഭാവവും പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് നിർവഹണ ഘട്ടം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ നീളും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നബാർഡിൻ്റെ ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം വലിയ തോതിൽ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

KERALA RURAL DEVELOPMENT
NABARD LOAN DETAILS
RTI ON NABARD FUNDS
KERALA INFRASTRUCTURE
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