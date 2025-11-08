കേരളത്തിന് നബാർഡ് സഹായം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 1,441 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം
നബാർഡിൻ്റെ ആർഐഡിഎഫ് 31-ാം ഘട്ടം പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ടാണിത്. വനം, വൈദ്യുതി, ജലവിഭവം, കൃഷി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എന്നീ വകുപ്പുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും തുക അനുവദിച്ചത്. കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനും (കെഎൽഡിസി) പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
By PTI
Published : November 8, 2025 at 3:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് നബാർഡ് (ദേശീയ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക്) സഹായം. 1,441 കോടി രൂപയുടെ സഹായത്തിനാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി നബാർഡിൻ്റെ ആർഐഡിഎഫ് ഘട്ടങ്ങൾ വർഷംതോറും അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് ഈ സഹായം.
ആർഐഡിഎഫ് 31-ൻ്റെ ഘട്ടം പ്രകാരം അനുവദിച്ച 550 കോടി രൂപയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അലോക്കേഷൻ പരിഗണിച്ചാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ ശിപാർശ ചെയ്തത്. വനം വകുപ്പിന് 159.64 കോടി രൂപയും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് 199.70 കോടി രൂപയും ജലവിഭവ വകുപ്പിന് 176.42 കോടി രൂപയും കൃഷി വകുപ്പിന് 176.14 കോടി രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് 165 കോടി രൂപയുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷന് 261 കോടി രൂപയുടെ (ശിപാർശിത ഗ്രാൻഡ്) പദ്ധതികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകി. ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിന് കീഴിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഫിഷറീസ്, പോർട്ട് എൻജിനീയറിങ് വകുപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച 243 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് സമിതി അംഗീകാരം നൽകാൻ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗം
വനം വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച 159.64 കോടി രൂപ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളുടെ രൂപീകരണം, ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ കോംപ്ലക്സുകളുടെ നിർമാണം, ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കൃഷി വകുപ്പിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 5,689 സോളാർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് 199.70 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്. ജലവിഭവ വകുപ്പിന് ലഭിച്ച 176.42 കോടി രൂപ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ നെൽവയലുകളും കുളങ്ങളും നവീകരിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾക്കായാണ് കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷന് 261 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്.
കൃഷി വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച 176.14 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 12 ജില്ലകളിൽ 26 സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹൗസുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിവിധ നെൽവയലുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും ഈ തുകയിൽപ്പെടും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച 165 കോടി രൂപ സമഗ്ര മുനിസിപ്പൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ്, റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കും. ഈ തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്.
വികസന മേഖലകളിലെ സ്വാധീനം
ജലവിഭവ വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച 176.42 കോടി രൂപയുടെ ജലസേചന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകും. കാര്യക്ഷമമായ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും, വരൾച്ചാ സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനും, അതുവഴി കാർഷിക വിളകളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും. പ്രധാനമായും നെൽവയലുകളിലെ ജലവിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, കനാലുകളുടെ നവീകരണത്തിനും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷന് ലഭിച്ച 261 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നെൽകൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നെൽവയലുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെൽകൃഷിക്ക് ഒരു പുനരുജ്ജീവന സാധ്യത തെളിയും.
വൈദ്യുതി വകുപ്പിൻ്റെ 199.70 കോടി രൂപയുടെ സോളാർ പമ്പ് പദ്ധതി കൃഷിക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും. 5,689 സോളാർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും സംഭാവന നൽകും. ഇത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും, കാർഷിക മേഖലയുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഉപകരിക്കും. കൃഷി വകുപ്പിന് ലഭിച്ച 176.14 കോടി രൂപയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 12 ജില്ലകളിലെ 26 സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹൗസുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും, ഇത് ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും വർധിപ്പിക്കും.
വനം വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച തുക വനസംരക്ഷണത്തിനും വന്യജീവികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സഹായകമാകും, വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വനം സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഓഫിസുകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് ലഭിച്ച 165 കോടി രൂപയിലെ സമഗ്ര മുനിസിപ്പൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് പദ്ധതി ഗ്രാമീണ, അർധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഒരു ഗുണപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും, ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വത്തിനും നിർണായകമാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗം അതത് മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.
നബാർഡും ആർഐഡിഎഫും
1982-ൽ സ്ഥാപിതമായ നബാർഡ്, ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരമോന്നത സ്ഥാപനമാണ്. ആർഐഡിഎഫ് (Rural Infrastructure Development Fund) 1995-96 കാലഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതാണ്. ബാങ്കുകൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകേണ്ട വായ്പാ ലക്ഷ്യത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പണം ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയും, അത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുകയുമാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ രീതി. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായുള്ള ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ 31-ാം ഘട്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പിൻബലമാണ്.
