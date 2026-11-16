റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാർ; 'മയിൽപീലി' ക്വിസ് വിവാദത്തിൽ പിഴവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ 'മയിൽപീലി' ക്വിസ് മത്സരത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് പറ്റിയ പിഴവാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : November 16, 2026 at 7:58 PM IST
ആലപ്പുഴ: റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ പൂർണ സന്നധമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വളർമതി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായതിനാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. മധ്യസ്ഥർ മുഖേന റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വളർമതി ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്താലുടൻ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചേർത്തലയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ക്വിസ് വിവാദം: ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കും
സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ 'മയിൽപീലി' മാസികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വിസ് മത്സരത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് പറ്റിയ അബധമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "അത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് പറ്റിയ പിഴവാണ്. ബോധപൂർവ്വമോ വർഗീയ അജണ്ടകളെ അനുകൂലിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയോ ഉണ്ടായതല്ല. മയിൽപീലി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പിന്നിൽ വർഗീയ അജണ്ടകളുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എല്ലാ അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കും സ്കൂൾ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കാതെയും ക്വിസ്, ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ മുൻകാലങ്ങളിലും അനുമതി നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'മയിൽപീലി'ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും ഇനി ഇത്തരം അനുമതികൾ നൽകുന്നതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും 'സംഘി' പട്ടം ചാർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ മന്ത്രി ആഞ്ഞടിച്ചു. ബി ജെ പിയുടെ അധ്യാപക സംഘടനയായ എൻ ടി യുവിനെ (NTU) ആദ്യമായി കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്താണ്. മുൻ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും കെ ടി ജലീലും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണം. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ മോഹൻ ഭാഗവത് മൂന്ന് തവണ വന്ന് പതാക ഉയർത്തിയിട്ടും കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടവർ തങ്ങളെ മതേതരത്വം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല
കാസർകോട് സ്കൂൾ തലത്തിൽ വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അധ്യാപകനെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്ത് ആരെയും പുറത്താക്കിയിരുന്നില്ല. ആർഎസ്എസിൻ്റെയോ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെയോ ഒരു വർഗീയ അജണ്ടയും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കണിശമായ മതേതര നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി.
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