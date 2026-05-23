പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി: യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ
പി.എം ശ്രീയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പരിശോധിച്ച ശേഷമെന്ന് എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ. പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രതികരണം.
Published : May 23, 2026 at 2:44 PM IST
മലപ്പുറം: പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ. വിഷയത്തിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറാൻ കഴിയുമോയെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ 93 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പി എം ശ്രീയുടെ ചര്ച്ചകള് ഇനിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടില് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട് ഫെഡലറല് സംവിധാനത്തിലുള്ള രാജ്യമാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തില് സംസ്ഥാനത്തിനെന്ന പോലെ കേന്ദ്രത്തിനും അധികാരമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം കണ്കറൻ്റ് ലിസ്റ്റില് പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയൊരു കണ്ടീഷന് വച്ചത് ശരിയായില്ല. സര്ക്കാര് തുടര്ച്ചയാണ്. സര്ക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങള് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രി എന്ന നിലയില് എൻ്റെ നിലപാട് മാത്രമല്ല വരേണ്ടത്. വിശദാശങ്ങള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വശങ്ങള് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം അറിയിക്കും" മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയില് നടപടിയെടുക്കും
പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അധിക ബാച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അലോട്ട്മെൻ്റ് നടത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും, എന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിവിധികൾ ആലോചിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് ഒരുപാട് അഡീഷണല് സീറ്റുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഡീഷണല് ബാച്ചില് ഉള്പ്പെടെ പരിഗണിച്ച് കൊണ്ട് അലോട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുക. ഇതുവരെ അലോട്ട്മെൻ്റ് നടത്തയത് ആദ്യം അനുവദനീയമായ സീറ്റുകളിലേക്കാണ്, അവസാനമാണ് അഡീഷണല് സീറ്റുകളിലേക്ക് അലോട്ട് മെൻ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തവണ അഡീഷണിലേക്കുമുള്ള അലോട്ട്മെൻ്റ് നടത്തും. എന്നിട്ടും സീറ്റ് ബാക്കി വന്നാല് ബാക്കി നടപടികള് സ്വീകരിക്കുംമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാഠപുസ്തക വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ചടി പൂർത്തിയായതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും പുസ്തക വിതരണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, ഈ മാസം 30നകം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എൻ. ഷംസുദ്ധീൻ പറഞ്ഞു.
Also Read:മലബാറിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; പുറത്താകുക 53,164 വിദ്യാർഥികൾ