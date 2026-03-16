എൻ. പ്രഭാകരന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും കവിയുമായ എൻ. പ്രഭാകരന്.

Published : March 16, 2026 at 3:37 PM IST

തിരുവന്തപുരം: പ്രമുഖ മലയാള സാഹിത്യകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന് 2025 ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്. ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും കവിയുമായ പ്രഭാകരൻ്റെ ‘മായാമനുഷ്യർ‘ എന്ന നോവലിനാണ് അഭിമാനകരമായ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവന പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവുമടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. മാർച്ച് 31-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽവെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്‌കാരം സമർപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ മികച്ച കൃതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നത്.

988 ല്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 2009-ൽ പ്രഥമ ബഷീർ സാഹിത്യ അവാർഡും 2012-ലെ മുട്ടത്ത് വര്‍ക്കി പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ ഇരുപതോളം അവാര്‍ഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉരുത്തിരിയുന്ന സംവാദങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ആധുനികതയ്ക്കു ശേഷം മലയാള ചെറുകഥയിൽ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മാതൃഭൂമി ആഴ്‌ചപ്പതിപ്പു നടത്തിയ ചെറുകഥാമത്സരത്തിൽ സമ്മാനം നേടിയ ഒറ്റയാൻ്റെ പാപ്പാൻ എന്ന കഥയിലൂടെ ചെറുകഥാരംഗത്തു പ്രവേശം നടത്തിയത്. കഥ, നോവൽ, യാത്രാവിവരണം, കവിത, തിരക്കഥ, സാഹിത്യനിരൂപണം എന്നിവയിൽ ഇരുപതോളം കൃതികൾ രചിച്ചു.

എന്‍ പ്രഭാകരനിലൂടെ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പറശിനിക്കടവിൽ 1952 ഡിസംബർ 30 ന് ജനിച്ചു. തലശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ നിന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടി. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ വി.ഐ.സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനു കീഴിൽ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. കേരള സർക്കാർ സർവിസിൽ മലയാളം ലക്‌ചററായി ജോലി ചെയ്‌തു. പല കോളേജുകളിലും അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഏറെക്കാലം തലശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ അധ്യപകനായിരുന്നു. വകുപ്പു മേധാവിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹം സ്വയം വിരമിച്ചു. റീനയാണു ഭാര്യ. സുചേത്, സച്ചിൻ എന്നിവരാണ് മക്കള്‍.

പുസ്‌തകങ്ങൾ

  • ഒറ്റയാൻ്റെ പാപ്പാൻ
  • ഏഴിനും മീതെ
  • പുലിജന്മം
  • ജന്തുജനം
  • ബഹുവചനം
  • തീയ്യൂർ രേഖകൾ
  • രാത്രിമൊഴി
  • കാൽനട
  • ജനകഥ
  • എൻ. പ്രഭാകരൻ്റെ കഥകൾ
  • ഞാൻ തെരുവിലേയ്ക്ക് നോക്കി ( കവിതകൾ)
  • അദൃശ്യവനങ്ങൾ
  • ക്ഷൗരം

24 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽനിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ, നാല് നോവലുകൾ, ആറ് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ, രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ, ഒരു വിമർശനകൃതി, ഒരു ജീവചരിത്രം, രണ്ട് ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് 2025-ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയത്. ഡോ. എ.എം. ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ, ഡോ. കെ. ജയകുമാർ, ഡോ. പത്മനാഭൻ കാവുമ്പായി എന്നിവരായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങൾ.

