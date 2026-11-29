സുധാകരന് ഐസിയുവിൽ, കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല; കുടുംബം ദുരൂഹത ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലേ കാണാന് അനുമതി
സുധാകരനെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയതായും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും മകൻ സംജോഗ് സുധാകരനും മരുമകൻ അജിത് കുമാറും ആരോപിച്ചു
Published : November 29, 2026 at 1:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം/കണ്ണൂര്: മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ (Delimitation Bill) തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, ദുബായിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കണ്ണൂർ എംപിയുമായ കെ. സുധാകരൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയെയും ആശുപത്രി വാസത്തെയും ചൊല്ലി ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. സുധാകരനെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയതായും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ദുബായിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മകൻ സംജോഗ് സുധാകരനും മരുമകൻ അജിത് കുമാറും ആരോപിച്ചു. സുധാകരൻ മറ്റാരുടെയോ കസ്റ്റഡിയിലാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാല് കുടുംബം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പിന്നാലേ കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം വിഷയത്തില് ഇടപെടുകയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലേ മകന് സംജോഗിന് പിതാവിനെ കാണാന് അനുമതി നല്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ അരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഇന്നുതന്നെ ഡല്ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
തിങ്കളാഴ്ച ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വരാനിരിക്കെ എല്ലാ എംപിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം പ്രധാനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഐസിസി സുധാകരനോട് രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കുടുംബം പറയുന്നത്
ഈ മാസം 26-നാണ് പതിവ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ദുബായിലേക്ക് പോയത്. 27-ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം 48 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെന്ന് മകന് സംജോഗ് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും കെ. സി. വേണുഗോപാലിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിതാവിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിതാവിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൺസൾട്ടേഷനായി മാത്രമാണ് ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ പോയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബം യുഎസിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനവും വിജ്ഞാപനവും അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു.
നവംബർ 27 വൈകിട്ട് തിരികെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെയാണ് സുധാകരന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ളതിനാലും യാത്ര ചെയ്യാനിരുന്നതിനാലും ന്യൂറോളജിക്കൽ ചികിത്സയിൽ വിദഗ്ധമായ ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് കൺസൾട്ടേഷൻ അഡ്മിഷനായി മാറിയെന്ന് സംജോഗ് പറഞ്ഞു.
പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടെന്നും 'എൻസെഫലോപ്പതി' (Encephalopathy) ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തലച്ചോറിനെയാണോ കരളിനെയാണോ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനാണ് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. തലേദിവസം റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന സുധാകരനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടിരുന്നതായും അതുവരെ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും മകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാൽ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഒപ്പമുള്ള ഭാര്യയെയോ മകനെയോ സുധാകരനെ കാണാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. താൻ മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അണുബാധയുണ്ടെന്നും സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്നത് ആശുപത്രി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അധികൃതർ തടയുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംജോഗ് ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോടും മറ്റും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു രോഗി അവിടെയില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും, സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിട്ടും ആശുപത്രി അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും മരുമകൻ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ്റെ യാത്ര വൈകിപ്പിക്കാൻ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായാണ് തോന്നുന്നതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
നാളെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ നിർണായകമായ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, കെ. സുധാകരനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് കണ്ണൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു. ആശുപത്രി അധികൃതർ ധാർഷ്ട്യത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടാകാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഓരോ എം.പിയുടെയും വോട്ട് നിർണായകമായിരിക്കെ, സുധാകരൻ്റെ ആശുപത്രി വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ഇടമലക്കുടിയിൽ ഒഴിയാതെ ദുരിതം; രോഗിയെ വീണ്ടും ചുമന്ന് കാടുകടത്തി