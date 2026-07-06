ETV Bharat / state

"സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാതിരിക്കാനുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം"; 'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം' പരിപാടിയിൽ തിരുവഞ്ചൂർ

മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബോധവത്ക്കരണം വേണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

MY TUBERCULOSIS FREE KERALA THIRUVANCHOOR RADHA KRISHNAN PREVENTATION AGAINST TUBERCULOSIS SPEAKER THIRUVANCHOOR SPEECH
'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം' പദ്ധതിയുടെ ടി.ബി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാതിരിക്കാനുള്ള സംരക്ഷണം നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്ന് സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബോധവത്ക്കരണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം' പദ്ധതിയുടെ ടി.ബി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം (ETV Bharat)

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. 'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2025-ലെ മികച്ച ക്ഷയരോഗമുക്ത പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള പുരസ്‌കാര വിതരണവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള ടി.ബി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്‌പീക്കർ .

ക്ഷയത്തിനെതിരെ പോരാടാന്‍ 'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം'

ദേശീയ ശരാശരിയെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ക്ഷയരോഗബാധ കുറവാണെങ്കിലും രോഗബാധിതരെ പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്തുക, രോഗബാധ 90 ശതമാനവും മരണങ്ങൾ 95 ശതമാനവും കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 'എൻ്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

MY TUBERCULOSIS FREE KERALA THIRUVANCHOOR RADHA KRISHNAN PREVENTATION AGAINST TUBERCULOSIS SPEAKER THIRUVANCHOOR SPEECH
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കോട്ടയം മാമ്മൻ മാപ്പിള ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എം.പി. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം.പി. സന്തോഷ് കുമാർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഗോൾഡ് സിൽവർ ബ്രോൺസ് കാറ്റഗറികളിലാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ് അവാർഡുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഞീഴൂർ , മണിമല. കറുകച്ചാൽ , കല്ലറ,അകലക്കുന്നം ,തലപ്പലം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഗോൾഡർ കാറ്റഗറി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകി. സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്‌തു .71 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 21 പഞ്ചായത്തുകളാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹമായത്.

MY TUBERCULOSIS FREE KERALA THIRUVANCHOOR RADHA KRISHNAN PREVENTATION AGAINST TUBERCULOSIS SPEAKER THIRUVANCHOOR SPEECH
സ്‌പീക്കറിൽ നിന്നും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു (ETV Bharat)

ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ. സാം സാവിയോ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ.എൻ.പ്രിയ, നഗരസഭാ കൗൺസിലർ എസ് ഗോപകുമാർ, ഡോ.സി.ജെ.സിത്താര, ജില്ലാ ടി.ബി ഓഫീസർ ഡോ.ശ്രീജിത്ത് ബാബു, ഡോ.ആശ, കെ.അനിൽകുമാർ, ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മാസ് മീഡിയാ ഓഫീസർ എസ്.സജീവ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ രംഗം ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ

കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ രംഗം മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും മികച്ചതാണെന്നും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്താനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ പറഞ്ഞു.

Also read: കോറോ ഹെൽത്ത് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; ധാരണ ലംഘിച്ച് കമ്പനി, ജീവനക്കാർ ഓഫീസിന് പുറത്ത്, പ്രതിഷേധം ശക്തം

TAGGED:

MY TUBERCULOSIS FREE KERALA
THIRUVANCHOOR RADHA KRISHNAN
PREVENTATION AGAINST TUBERCULOSIS
SPEAKER THIRUVANCHOOR SPEECH
THIRUVANCHOOR RADHA KRISHNAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.