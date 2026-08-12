വിദ്യാർഥികളെ കുത്തിനിറച്ച് അപകടയാത്ര: അമിതഭാരം കയറ്റിയ സ്കൂൾ ബസുകൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പൂട്ട്
എച്ച്എസ്എസ് അനങ്ങനടി, പനമണ്ണ യുപി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുത്തത്.
Published : August 12, 2026 at 4:53 PM IST
പാലക്കാട്: വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കുത്തിനിറച്ച് യാത്ര നടത്തിയ സ്കൂൾ ബസുകൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് എച്ച്എസ്എസ് അനങ്ങനടി, പനമണ്ണ യുപി സ്കൂൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ശക്തമായ താക്കീതും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പരാതിയെ തുടർന്ന് മിന്നൽ പരിശോധന
സ്കൂൾ ബസുകളിൽ ശേഷിയിലുമധികം കുട്ടികളെ കയറ്റി അപകടകരമായ രീതിയിൽ യാത്ര നടത്തുന്നുവെന്ന് രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നിരന്തരം പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പട്രോളിങും പരിശോധനയും നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അനങ്ങനടി എച്ച്എസ്എസ്, പനമണ്ണ യുപി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ ബസുകൾ നിയമം ലംഘിച്ച് ഓടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
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പരിശോധന വേളയിൽ സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കയറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓവർലോഡിന് വൻതുക പിഴ ഈടാക്കുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അരുതെന്ന് കാട്ടി സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമാക്കും
വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതും പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കയറ്റുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
അസിസ്റ്റൻ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ (AMVI) എസ്. വിജയകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രത്യേക പരിശോധന നടന്നത്. ഡ്രൈവർ ബിനീഷും പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതരും ഡ്രൈവർമാരും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതമായ സ്കൂൾ യാത്ര ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ കടമയാണ്. കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന കടുത്ത നടപടികൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ യാത്ര ഭയരഹിതവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ സാധിക്കൂ.
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