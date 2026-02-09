മുന്നണി മാറില്ല, 5 സീറ്റ് വേണം; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാർ
മുന്നണി മാറണമെന്ന ജില്ലാ ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന്, മാറ്റത്തിന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് ശ്രേയാംസ് കുമാർ അറിയിച്ചു. കൽപ്പറ്റ, കൂത്തുപറമ്പ്, വടകര എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കോവളം, ചാലക്കുടി സീറ്റുകളാണ് അധികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
Published : February 9, 2026 at 6:05 PM IST
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മത്സരിക്കില്ലെന്നും മുന്നണി വിടാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും ആർജെഡി നേതാവ് എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുന്നണി മാറുന്നത് വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ട ജില്ലാ ഘടകങ്ങളുടെ നീക്കം നേതൃയോഗം തള്ളി. മുന്നണിയിൽ തുടരുമെങ്കിലും ഇത്തവണ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനും നേതൃയോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
ആർജെഡി നേതൃയോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജില്ലാ ഘടകങ്ങളും മുന്നണി വിടണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ആർജെഡിക്ക് ഉള്ളിൽ മുന്നണി വിടണമെന്ന വികാരം ശക്തമായിരുന്നു. തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി സ്ഥിരമായി വിജയിക്കാറുള്ള സീറ്റുകളിൽപ്പോലും പരാജയം നേരിട്ടതാണ് ഈ അതൃപ്തിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. പകുതിയിലധികം ജില്ലാ ഘടകങ്ങളും യുഡിഎഫിലേക്ക് ചേക്കേറണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് കോഴിക്കോട് നടന്ന അടിയന്തര സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുന്നണി വിടുന്നത് പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന കർശന നിലപാടാണ് എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാർ സ്വീകരിച്ചത്.
യുഡിഎഫിൽ നിന്നാണ് എൽഡിഎഫിലേക്ക് എത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്നോ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റെന്നോ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നണി മാറുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. മുന്നണി മാറ്റത്തിന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ താൻ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചതോടെയാണ് ജില്ലാ ഘടകങ്ങൾ അയഞ്ഞത്. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിൻ്റെ പേരിലോ മുന്നണി വിട്ടുപോകുക എന്നത് തങ്ങളുടെ നയമല്ലെന്നും ഇതൊരു ആശയപരമായ ബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുന്നണിയിലേക്ക് പോവുക, അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചുപോവുക എന്ന രീതി തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വേണം
മുന്നണിയിൽ തുടരുമ്പോൾത്തന്നെ ഇത്തവണ രണ്ട് സീറ്റുകൾ അധികമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. കഴിഞ്ഞ തവണ കൽപ്പറ്റ, കൂത്തുപറമ്പ്, വടകര എന്നീ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലാണ് പാർട്ടി മത്സരിച്ചത്. ഇത്തവണ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വേണമെന്നാണ് ആർജെഡി ഇടതുമുന്നണിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. കോവളം, ചാലക്കുടി സീറ്റുകളാണ് അധികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോവളത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനതാദൾ എസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ ഇപ്പോൾ ആർജെഡിക്ക് ഒപ്പമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മണ്ഡലത്തിലുള്ള വിപുലമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സാമൂഹിക സ്വാധീനവും കണക്കിലെടുത്ത് കോവളം സീറ്റ് ലഭിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.
അഞ്ച് സീറ്റുകൾ ചോദിച്ച് കോവളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സീറ്റുകളെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സീറ്റ് വിഭജന സമയത്ത് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കും. പാർട്ടിക്ക് അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സിപിഎം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 1977ൽ അന്നത്തെ ജനതാ പാർട്ടി മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സീറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ആ സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് അർഹപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരത്തിനില്ല
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചത്. ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആ നിർദേശം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിരസിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആ സമയമായതുകൊണ്ട് താൻ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായി തുടരുമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ല. മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല സീറ്റ് ചോദിക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ നീതു, ജമീല പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പണി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തമാശരൂപേണ മറുപടി നൽകി.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല
പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി നടത്തിയത് സൗഹൃദസന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നും അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വിഡി സതീശനുമായെല്ലാം വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ്. ഇനിയും അവരെ കാണും. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ബന്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. പാർട്ടി ഒരിക്കലും യുഡിഎഫുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല.
പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന വാർത്തകളെ അദ്ദേഹം തള്ളി. എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ചില കുഴപ്പക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്ന ചിലർ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കാമറയോ മൈക്കോ കണ്ടാൽ ചാടിക്കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ വലിയ സ്ഥാനമില്ല. അഞ്ചോ പത്തോ പേർ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അനൈക്യമില്ലെന്നും കൂട്ടായ തീരുമാനമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുന്നണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
ഇടതുമുന്നണിയിൽ സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞാൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ആർജെഡിയാണ് പ്രധാന ഘടകം. അത് കൂടി പരിഗണിച്ചാവണം സീറ്റ് ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുന്നണിയിലെ ചില നേതാക്കളെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഘടകകക്ഷിക്ക് അനുവദിച്ച സീറ്റിൽ പിന്നീട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലായിരുന്നു. ആ സീറ്റ് ആ കക്ഷിക്ക് തന്നെ തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്തരം രീതികളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൽ എത്താൻ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കില്ല. അടുത്തിടെയായി കേരളത്തിൽ ആശ്വാസകരമല്ലാത്ത പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുൻകൈ എടുക്കണം. ചെറിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ആർജെഡിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലും അർഹമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ശക്തമായി വാദിക്കും. ഭരണതുടർച്ച ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന ചർച്ചകളെക്കാൾ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരെ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് താൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
