വിഇഎച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനി കരാറില് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടിയെന്ന് എം.വി. ജയരാജൻ
വി ഇ എച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് കമ്മീഷൻ വാങ്ങാൻ, സംഘപരിവാർ പ്രേമം ലീഗിന് മൂത്ത് മൂത്ത് വരുന്നുവെന്ന് എം വി ജയരാജൻ
Published : November 16, 2026 at 7:08 PM IST
കാസർകോട് : വി ഇ എച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് കമ്മീഷൻ വാങ്ങാനെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജൻ. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും ഉയർന്ന നിരക്കില് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിന് എത്ര കോടി കമ്മീഷൻ കിട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എം ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാസര്കോട് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വി ഇ എച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനിയുമായി കരാറുണ്ടാക്കി വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിൽ സാധാരണ നുണ പറയുന്നത് പോലെ നുണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വൈദ്യുതി നിയമം 62 , 63 വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടറില്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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കേരള ബാങ്ക് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള യുഡിഎഫ് നീക്കം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. 2017ൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബേങ്കായി അറിയപ്പെട്ട എസ്.ബി.ടി. എസ്.ബി.ഐ.യിൽ ലയിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഒരു ബാങ്കിങ്ങ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നു. വിവിധ പഠനങ്ങളുടെയും ശ്രീറാം കമ്മിറ്റി ശുപാർശയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും 13 ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ചേർന്ന് 2019 നവംബർ 19ന് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത്. 2019ലെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ലാഭത്തിലും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.
മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ബാങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി. ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. റിസർവ്വ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിലെ 22-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലാബാങ്കുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് റിസർവ്വ് ബങ്കാണ്.
ലൈസൻസുള്ള ബേങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മാർഗരേഖ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഇടപെട്ടത്. ജില്ലാ ബേങ്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ റിസർവ്വ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത് നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിലൂടെയാണ്. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതിയും ഉണ്ട്.
അനുമതി ലഭിച്ചത് ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ ലൈസൻസ് സറണ്ടർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. തിരിച്ചുപോക്ക് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. റിസർവ് ബാങ്കുമായി സർക്കാർ ചർച്ച പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ അവ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ബിജെപിയുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി കേരള ബാങ്കിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ രൂപീകരിക്കാം എന്നാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയും സഹകരണ മന്ത്രിയും കരുതുന്നത് എങ്കിൽ അക്കാര്യം തുറന്നു പറയണം.
കേരള ബാങ്ക് കൊണ്ട് പ്രൈമറി ബാങ്കുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തികച്ചും തെറ്റാണ്. മുമ്പ് ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ നൽകി വന്നിരുന്ന സേവനങ്ങൾ മുഴുവൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ആറ് വർഷത്തിനിടയിൽ 216 പ്രോജക്ടുകളിലായി 467 കോടി രൂപ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബേങ്കുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹ്രസ്വകാല കാർഷികവായ്പയ്ക്കുള്ള റീഫിനാൻസ് പരിധി 1500 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 940 കോടി രൂപയാക്കി നബാർഡ് കുറച്ചപ്പോൾ അധികബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേരള ബേങ്കാണ് പ്രൈമറി ബേങ്കുകളെ സഹായിച്ചത്.
ധനശോഷണം സംഭവിച്ച 17 ബാങ്കുകൾക്ക് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 89.5 കോടി രൂപ നൽകി. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം പ്രൈമറി ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാനായി 81 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. മാത്രമല്ല യാതൊരു നിക്ഷേപവും ഫീസും വാങ്ങാതെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, കോർബേങ്കിങ്ങ് സൊല്യൂഷൻസ്, മൊബൈൽ ബേങ്കിങ്ങ്, ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഐ.ടി. സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ പുതുതായി എല്ലാ പ്രൈമറി ബാങ്കുകൾക്കും നൽകുന്നുമുണ്ട്.
ജില്ലാ താലൂക്ക് തല പി.എ.സി.എസ് അഡൈ്വസറി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേരള ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളെ പി.എ.സി.എസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകി വരികയാണ്. സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടർമാരെ കേരള ബാങ്കിൽ ഭരണസമിതി നിയമിച്ചിരുന്നു. അത് സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമനമാണ്. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സർക്കാർ അത് റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതി സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ നിയമനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ശരിവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീലിലാണ്. ആ അപ്പീലിൽ യുഡിഎഫ്ബിജെപി ഡീൽ പ്രകാരം സത്യവാങ്മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുത്തി കൊടുത്തു. മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്കിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മറ്റു 13 ബാങ്കുകളും ബിജെപിയുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
പല കാര്യങ്ങളിലും യുഡിഎഫ്-ബിജെപി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയിൽ മിൽമയിലും കേരള ബാങ്കിലും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായും നിയമവിരുദ്ധമായും സർക്കാർ നടത്തിയ നടപടികളിന്മേൽ കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നു. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയും ടെണ്ടർ ഇല്ലാതെയും കൂടിയ നിരക്കായ 11 രൂപയ്ക്ക് വി.ഇ.എച്ച്. ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിൽ എത്ര കോടികളാണ് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. വി.ഇ.എച്ചിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയത് 2026 ആഗസ്റ്റ് 20ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നുണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സവർക്കറെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതും വന്ദേമാതരം പൂർണരൂപത്തിൽ ചൊല്ലണമെന്ന സർക്കുലർ സ്കൂളുകൾക്ക് അയച്ചതും പി.എം.ശ്രീ. നടപ്പാക്കാൻ വാശിപൂർവ്വം രംഗത്തിറങ്ങിയതും ബാലഗോകുലം മയിൽപ്പീലി സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്താൻ സ്കൂളുകൾ അനുവദിച്ചതും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലോഗോ വീടുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചതും ലീഗ് മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലാണ്. കോൺഗ്രസിനെക്കാൾ സംഘപരിവാർ പ്രേമം ലീഗിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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