'താൻ മാത്രം ശരി, ബാക്കിയെല്ലാവരും കള്ളന്മാർ'; കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റേത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാടെന്ന് സിപിഎം

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണം എംവി ജയരാജൻ തള്ളി. ആരും പണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചയ്ക്കാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റേത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാടാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എംവി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

January 24, 2026

കണ്ണൂർ: ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എംവി ജയരാജൻ. പാർട്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഫണ്ട് തിരിമറി വിഷയം രണ്ട് കമ്മിഷനുകളെ നിയോഗിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ചതാണെന്നും ആരും വ്യക്തിപരമായി ധനാപഹരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രണ്ട് കമ്മിഷനുകൾ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വിഷയമാണിത്. അന്വേഷണത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആരും വ്യക്തിപരമായി ധനാപഹരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പാർട്ടി വിശദമായി പരിശോധിച്ചതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ കണക്കുകൾ യഥാസമയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ യഥാസമയം പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ചിലർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്.

കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വന്ന ഈ വീഴ്ച കണക്കിലെടുത്താണ് അന്ന് ടിഐ മധുസൂദനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. മധുസൂദനനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ രണ്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും തരംതാഴ്ത്തിയിരുന്നു. അല്ലാതെ പണം മോഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ല നടപടി എടുത്തതെന്ന് നേതൃത്വം വിശദീകരിച്ചു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരസ്യപ്രതികരണം പാർട്ടിയെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുന്ന സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും കള്ളന്മാർ എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ഇത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തനിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയെടുത്തേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നും എംവി ജയരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാമർശം

അന്തരിച്ച നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, എംവി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ്. അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞ കോടിയേരിയുടെ പേര് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ശരിയല്ല. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് കേരളത്തിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. താൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ് എന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റാത്തിടത്തോളം അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിനയാകുമെന്നും എംവി ജയരാജൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ നടപടി അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. വ്യക്തിയും പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞാലും ഇക്കാര്യം പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കൂ എന്നും നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

