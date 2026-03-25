''ചോറിൻ്റെ കണക്ക് രമണി പറയണ്ടായിരുന്നു'' അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി എം വി ജയരാജൻ
Published : March 25, 2026 at 6:20 PM IST
കാസർകോട്: ടി കെ ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ കെപി രമണിയുടേത് ചോറിൻ്റെ കൂറ് അല്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ കൂറ് ആണെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജൻ. ടി കെ ഗോവിന്ദൻ വർഗ വഞ്ചകനാണ്. കെ പി രമണിയെ പുറത്താക്കിയത് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയതിനാണ്.
എനിക്ക് ചോറ് തരുന്നത് പാർട്ടിയല്ല എന്നാണ് രമണി പറഞ്ഞത്. രമണി ശ്രീകണ്ഠപുരം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പല തവണ ചോറുണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോറിൻ്റെ കണക്ക് രമണി പറയണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കാസർകോട് ഡീൽ ആരോപണം ജനങ്ങൾ തള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരും ഷാനവാസ് പാദൂരിന് വോട്ട് ചെയ്യും.
ബിജെപിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. കാസർകോട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി - യു ഡി എഫ് പരസ്യ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. യു ഡി എഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഉത്സവ പറമ്പിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരെ പോലെയാണ്. ബിജെപിയുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസും ലീഗുമാണ്. 2016 ൽ നേമത്ത് നടത്തിയ ഡീലിന് സമാനമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി കെ ഗോവിന്ദന് മാഷെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു രമണിയുടെ പരാമർശം. രമണിയുടെ പരാമർശം ഇപ്രകാരമാണ്. ''ടി കെ ഗോവിന്ദന് മാഷെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുടുംബം കൂടെയില്ലെന്ന പ്രചാരണം വലിയ രീതിയില് നടക്കുന്നു. ഞാന് മാഷെ ചോറാണ് തിന്നുന്നത്, പാര്ട്ടിയുടെ ചോറ് തിന്നിട്ടില്ല. 59 വര്ഷമായി ഈ പാര്ട്ടിയിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാഷിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. അതെനിക്ക് സഹിക്കാന് പറ്റിയില്ല'' എന്നായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് കെ പി രമണി പറഞ്ഞത്.
കെ പി രമണിയെ സിപിഎം പുറത്തക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് കെ പി രമണി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി കെ ഗോവിന്ദൻ്റെ യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ രമണി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് രമണിയെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടപടി.
ഭർത്താവിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് തളിപ്പറമ്പ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ഭാര്യ കെ പി രമണി എത്തിയത്. ടി കെ ഗോവിന്ദനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടാണ് പിന്തുണക്കാനായി താനെത്തിയതെന്ന് കെ പി രമണി പറഞ്ഞിരുന്നു.
