ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും അന്വേഷിക്കപ്പെടണം; എംവി ഗോവിന്ദൻ
2006ലെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സിപിഎം നിലപാട് എന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 4, 2026 at 11:55 AM IST
പാലക്കാട്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഉള്ള എല്ലാ കേസുകളും അന്വേഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 2006ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ദേശിയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗ്യാനേഷിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു പ്രതികരണം.
2006ലെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നടത്തിയ എല്ലാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സിപിഎം നിലപാട് എന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കി.
''അയാൾക്കെതിരെ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ഗ്യാനഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനാവുന്നില്ല. ഗ്യാനേഷിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് രാജ്യം മൊത്തം ഉയരുന്നത്,'' എന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരായ വിജിലൻസ് കേസ്
കേരള കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഗ്യാനേഷ്കുമാർ 2006ൽ കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സെകട്ടറിയായിരിക്കേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിജിലൻസ് കേസിലാണ് പുനരന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട വിവരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം- അങ്കമാലി സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വികസനത്തിൻ്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത പതി ബൽ എന്ന മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ എൻജിനീയർ ലീസി ബീൻ കുലാലംപൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞു വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനായി ഗ്യാനേഷ്കുമാർ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ടിൽ(കെഎസ്ടിപി)യിൽ വ്യാപക അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കരാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നേടി കേരളം വിട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിലക്കുകയായിരുന്നു.
മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ വിവാദ പരാമർശം
അതേസമയം മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ സിപിഎം നേതാവ് നന്ദകുമാറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ എംവി ഗോവിന്ദൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം. കൂടാതെ മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വർഗീയ നിലപാട് ഉള്ളവരാണ്. അതാണ് പാർട്ടി പറയുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ ദേശിയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടം നടത്തിയ ജില്ലയും നേതാക്കളുമുള്ള ഇടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പി നന്ദകുമാറിൻ്റെ വിവാദപരാമർശമുണ്ടായത്. മതമൗലിക വർഗീയവാദികളുടെ കൂടാണ് മലപ്പുറം എന്നായിരുന്നു നന്ദകുമാർ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞത്. പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള വേദിയിലായിരുന്നു പരാമർശം. എന്നാൽ, നന്ദകുമാർ ഇതുവരെ പരാമർശം പിൻവലിക്കുകയോ തിരുത്തിപറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നന്ദകുമാറിൻ്റെ നിലപാടിനെ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയത്.
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