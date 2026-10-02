യു.ഡി.എഫിൽ സമീപകാലത്തെങ്ങുമില്ലാത്ത വലിയ തമ്മിലടി; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആർ.എസ്.എസുമായി മാത്രം: എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
യു.ഡി.എഫ് രാഷ്ട്രീയം വലിയ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അടൂർ പ്രകാശ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ലെന്നും വിമര്ശനം
Published : October 2, 2026 at 2:24 PM IST
തൃശൂര്: യു.ഡി.എഫും കോൺഗ്രസും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സമീപകാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം വലിയ സംഘർഷമാണ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും, കെ.പി.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശ് നടത്തിയ പരസ്യ പ്രതികരണം ഇതിൻ്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"യു.ഡി.എഫ് രാഷ്ട്രീയം വലിയ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അടൂർ പ്രകാശ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല അത്. കെ.പി.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, തനിക്ക് ചിലത് തുറന്നു പറയാനുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ആരോടും ആലോചിക്കാതെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും, പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ പോലും പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നുസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്" ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
"വി.ഡി. സതീശൻ നടപ്പാക്കുന്നത് ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ട"
മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് ആർ.എസ്.എസുമായി മാത്രമാണെന്ന് ആരോപിച്ച എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ബി.ജെ.പിയുടെ കൈകളിലാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. "സാധാരണ കോൺഗ്രസാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ആരുമായാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം 'ബി.ജെ.പി' എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് വി.ഡി. സതീശൻ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് തന്നെ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന രീതിയിലല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം നേതാക്കൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്" സിപിഎം നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി
ഭരണം കിട്ടാൻ ലീഗ് വർഗീയത ഉപയോഗിക്കുന്നു
മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനമാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ഉന്നയിച്ചത്. ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലീഗ് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലീഗിന് ഭരണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. തങ്ങളുടെ സമ്പന്ന താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ കടുത്ത കടന്നാക്രമണം
തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്നത് ബോധപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായുള്ള കടന്നാക്രമണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "യാതൊരു സംഘർഷവും ഇല്ലാതിരുന്ന കോളജിനകത്ത് കയറി വിദ്യാർഥികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം, എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാകണം. വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ 24 പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു പൊലീസുകാരൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്രൂരമായി തല്ലിയത്. ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലുടനീളം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്," ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.
എക്സാലോജിക് കേസ് പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള വേട്ടയാടൽ
എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കടന്നാക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മുൻപ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകനെതിരെയുണ്ടായ ആരോപണങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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