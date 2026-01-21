'എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നാലേ ഫണ്ട് നൽകൂ എന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം'; കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ എംവി ഗോവിന്ദൻ
ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ. കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് ഫാസിസ്റ്റ് നിലപാടാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : January 21, 2026 at 5:34 PM IST
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിന് കേന്ദ്രസഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പാർട്ടിയും എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പരസ്യപ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ രംഗത്ത്. പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒട്ടും നിരക്കാത്തതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്.
ശക്തമായ കേന്ദ്രവും ശക്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. എന്നാൽ എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായത് ലഭിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകയെ 'സഹായം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നും അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയാണ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശിക. ഇത് നൽകാതെ പിടിച്ചുവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ തുക അനുവദിക്കൂ എന്ന വിചിത്രമായ വാദം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നിയോ-ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ സൂചനയാണെന്നും ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങളെ ആർഎസ്എസിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന ഏകാധിപത്യ മനോഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.