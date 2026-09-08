'മാസപ്പടി കേസ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ല, പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കല്': എംവി ഗോവിന്ദൻ
നിയമപരമായി എസ്എഫ്ഒ റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
Published : September 8, 2026 at 8:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയ കേസ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും കേസിൽപ്പെടുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢനീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. ഭരണം മാറിയത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കേസെടുക്കുമോയെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെതിരെയൊന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലയെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 182 കോടിരൂപ നൽകിയതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുച്ഛമായ തുക നൽകിയതിൽ മാത്രമാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കേസിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ
എസ്എഫ്ഐഒ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. ഇതിനുപിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സിഎംഎഫ്ആർഎൽ കമ്പനി ഇതുവരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു. എക്സാലോജിക് നികുതി അടച്ചശേഷം ബാങ്ക് വഴിയാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായത് കൊണ്ടുമാത്രമാണ് കേസ് വന്നത്.
പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സിംആർഎല്ലിന് വഴിവിട്ട് ഒരു സഹായവും ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടില്ല. മാത്യൂ കുഴൽനാടനും ഷോൺ ജോർജും നിരന്തമായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും കേസ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അതെല്ലാം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2025 മാർച്ച് 28ന് കേരള ഹൈക്കോടതി കുഴൽനാടൻ്റെ കേസ് തള്ളി. ഇപ്പോൾ ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസാണത്. സുപ്രീം കോടതിയിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബഞ്ച് കേസ് തള്ളി. ഇഡിയുടെ നടപടി വാർത്തയായി വന്നു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നു മാത്രമല്ല അന്വേഷണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന നിരന്തര പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു.
നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീൽ
നിയമപരമായി എസ്എഫ്ഒ റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ പിണറായിയുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഇഡി അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുരേഷ്കുമാറിൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി നടപടി. മറ്റൊരു രേഖയും ഇഡിയുടെ പക്കലില്ല. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണിത്. വീണയുടെ കമ്പനി സിഎംഎഫ്ആർഎല്ലിന് സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സേവനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇഡി കേരള സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് ഇനി കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. കാത്തിരുന്നു കാണാം. കേസെടുത്താൽ തുടർ നടപടി അപ്പോൾ പറയാം. കേസെടുത്താൽ ഉടൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു പിണറായി മാറണമെന്നില്ലെന്നും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
13ന് വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി
13ന് നടക്കുന്ന സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ 307 പേർ പങ്കെടുക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘാടക സമിതിയാകും. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷംപേർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. പൊതുസമ്മേളനവും ഉണ്ടാകും. ഫണ്ട് പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രം സ്വരൂപിക്കും. റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സമിതി ചർച്ച ചെയ്തു. കരടു രേഖ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖയാണ് സംസ്ഥാന സമിതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാന സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അസംബന്ധമാണ്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നൽകിയില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഫോൺ കോൾ എടുക്കാൻ അനുമതി തേടിയെന്ന വാർത്തയുമെല്ലാം അസംബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കൃത്യമായി രേഖ നൽകാറുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രേഖ ഏകകണ്ഠമായി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗീകരിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സ്വയംവിമർശനം നടത്തി ഫലപ്രദമായി പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാകും വിശാല സമിതി ചർച്ച ചെയ്യുകയെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു.
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