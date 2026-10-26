'ഇഡി, വിഡി, മോഡി ഏകോപിത ഇടപെടൽ'; സിഎംആര്എല് കേസിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് രാജ്യത്ത് തുടരുന്നതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
Published : October 26, 2026 at 7:40 PM IST
ആലപ്പുഴ: സിഎംആര്എല് മാസപ്പടി കേസ് സ്റ്റേയിൽ പ്രതികണരവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് രാജ്യത്ത് തുടരുന്നതെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഇഡി, വിഡി, മോഡി എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപിത ഇടപെടലിനെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. സിഎംആര്എല് മാസപ്പടി കേസില് എഫ്ഐആർ ഇടാൻ വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
''ഇഡി, വിഡി, മോഡി എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപിത ഇടപെടലിനെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും ശക്തമായി നേരിടും. ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സമ്മർദത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായ പോരാട്ടം തുടരും. നിയമപരമായ നടപടികളിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. സത്യവും നീതിയും ഒടുവിൽ വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന കോടതി വിധി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കും,'' എംവി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം നാലാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞത്. പിണറായി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അപ്പീലുകളിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇഡിക്കും വിജിലൻസിനും നോട്ടീസ് അയച്ചു. നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പീലുകൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.
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എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ നിലപാട്. അതേസമയം പിണറായിയുടെയും റിയാസിന്റെയും വീണയുടെയും അപ്പീലുകളെ എതിർത്ത് ഇഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന് സിദ്ധാർത്ഥ് ലൂത്ര, എൻ ഹരിഹരൻ എന്നിവരാണ് പിണറായിക്കായി ഹാജരായത്. ലൂത്ര ഓണ്ലൈനായി ആണ് ഹാജരായത്.
അതേസമയം, കേസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ളവർ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. 10 ദിവസത്തേക്കാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിലവിലുള്ളത്.
അപ്പീൽ പരിഗണിക്കാൻ നിർദേശമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നീട്ടണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ എഫ്ഐആർ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തിന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വീണ്ടും മെറിറ്റിൽ പരിഗണിക്കാനുമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.
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