സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; പ്രതിഷേധത്തിന് സിപിഎം, സമരം ചെയ്യേണ്ടത് മുൻ സർക്കാരിനോടെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി
അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന പവര്കട്ടിനെതിരെ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ലോക്കല് കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രതിഷേധ യോഗവും വീടുകളില് രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്.
Published : July 24, 2026 at 8:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്. സര്ക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടുമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന പവര്കട്ടിനെതിരെ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ലോക്കല് കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രതിഷേധ യോഗവും വീടുകളില് രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം സര്ക്കാര് വെട്ടിക്കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷക്കാലം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം നല്ല നിലയില് നടന്നതാണെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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സര്ക്കാരിൻ്റെ ഈ തെറ്റായ നിലപാടിനെതിരെ ഈ മാസം 30 നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേയ്ക്ക് ഇടത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ മാര്ച്ചു സംഘടിപ്പിക്കും. അടുത്ത മാസം ഒന്ന്, മൂന്ന് തീയതികളില് തദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിലും ഇടതുമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം പാര്ട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പികെ ശ്രീമതിക്കെതിരെ തെറ്റായ വാര്ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങള്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ പാര്ട്ടിയില് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള് വരുത്തി പാര്ട്ടി സംവിധാനത്തെ അടിമുടി പുതുക്കിപ്പണിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിയമസഭാ തെരവഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടില് ആവശ്യമായ സംഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങള് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര് 13 മുതല് 15 വരെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സംസ്ഥാന സമിതി റിപ്പോര്ട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വിശദമായി ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്നും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങള് മേല്ഘടകം മുതല് കീഴ്ഘടകങ്ങള് വരെ നടപ്പാക്കുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറുപടിയുമായി സണ്ണി ജോസഫ്
അതേസമയം, വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്. സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായ വൈദ്യുതി കരാർ റദ്ദാക്കിയത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് വരികയാണ്. സിപിഎം സമരം ചെയ്യേണ്ടത് മുൻ സർക്കാരിനോടൊന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കാസർകോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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