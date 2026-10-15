'പിണറായിക്കെതിരെയുള്ളത് കള്ളക്കേസാണ്, സര്ക്കാര് അതിന് കൂട്ടുനില്ക്കുകയാണ്': എംവി ഗോവിന്ദന്
മാസപ്പടി കേസില് പ്രതികരിച്ച് എംവി ഗോവിന്ദന്. പാര്ട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയമായി കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്. സര്ക്കാര് അതിന് ബോധപൂര്വ്വം കൂട്ടുനില്ക്കുകയാണെന്നും ആരോപണം.
Published : October 15, 2026 at 3:33 PM IST
വയനാട്: മാസപ്പടി കേസില് പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. വിധി പഠിച്ചശേഷം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയനാട്ടില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംവി ഗോവിന്ദന്.
കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് കേരള സർക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പീൽ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിന് പിന്നില് തങ്ങള് അതില് ഇടപെടുന്നില്ല. ഇടപെടാന് സാധിക്കുകയെന്നത് എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കുകയെന്നതാണ്. അത്തരമൊരു നടപടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണിപ്പോള് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിയമ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.
പിണറായി വിജയനെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും അതുവഴി സിപിഎമ്മിനെയും രാഷ്ട്രീയമായി കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇഡിയുമായി ചേർന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ആസൂത്രിത നീക്കം നടത്തുകയാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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പിണറായി വിജയൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് കള്ളക്കേസാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ബിജെപി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇഡി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിന് വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും ഏതറ്റം വരെയും നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാസപ്പടി കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് എംവി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം. പിണറായി വിജയന്റേത് അടക്കമുള്ള അപ്പീൽ അനുമതി ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരായ പിണറായിയുടെ അപ്പീൽ കോടതി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ ഇടണം എന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ്. ഈ ഉത്തരവ് ഹർജിക്കാരുടെ അവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേട്ടില്ലെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് നിയമപരമല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. സർക്കാരും ഹർജിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പീലിന് അനുമതി നൽകരുതെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ നിലപാട്. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഹര്ജികള് തള്ളിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ഇഡി നൽകിയ കത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇഡി കത്തിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദം ഉയർന്നത്. ഐടി സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ എക്സാലോജിക്കിന് സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി നൽകിയെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് വിജിലൻസിന് കത്ത് നൽകിയത്. ഈ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ്.
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