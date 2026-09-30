'യുഡിഎഫ് കോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സർക്കാരിനുള്ള താക്കീതെന്ന് സിപിഎം
പരാജയങ്ങൾ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ശക്തമായി തിരിച്ച് വരുമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു
Published : September 30, 2026 at 11:58 AM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം ഗണ്യമായി വർധിച്ചുവെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. യുഡിഎഫ് വിജയിച്ച വാർഡുകളിൽ അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ കുറഞ്ഞെന്നും തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്ര മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഈ പരാജയങ്ങൾ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ശക്തമായി തിരിച്ച് വരുമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നതായി എം വി ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല, മുൻപ് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയിച്ച വാർഡുകളിലും വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണ്. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ നയങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തി അവരെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ താക്കീതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നിലവിലെ കൂരിരുട്ട്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വീഴ്ചകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ജനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
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മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കുറ്റിച്ചിറയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള അവിടെ ബിജെപിക്ക് നാമമാത്രമായ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ മത്സരിച്ച നിലവിലെ പേരാമ്പ്ര എംഎൽഎ ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ രണ്ടായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും 436 ആയി ചുരുങ്ങി. ഒറ്റ ഡിവിഷനിൽ മാത്രം യുഡിഎഫിന് ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടുകളുടെ കുറവുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിലും യുഡിഎഫിൻ്റെ വോട്ട് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞുവെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റുകൾ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്ത് തിരുത്താൻ ഇനിയുമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാമുള്ള വലിയൊരു പ്രചോദനമായാണ് ഈ ജനവിധിയെ പാർട്ടി കാണുന്നത്. പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ഇടതുപക്ഷം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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