മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വീട്ടിലെ ഇഡി റെയ്ഡിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം: എം വി ഗോവിന്ദൻ
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററായ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എംഡിഎംഎ കേസിൽ പിടിയിലായതോടെ തൂഫാൻ പദ്ധതി നിലച്ചെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്
Published : August 18, 2026 at 5:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെയും സിപിഎം നേതാക്കളുടെയും വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുന്നു.
സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായ നിഖിലിൻ്റെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. പാർട്ടി നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സിപിഎം അതിജീവിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകും. റെയ്ഡിൻ്റെ പേരിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കാൻ ഇഡി മനഃപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററായ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എംഡിഎംഎ കേസിൽ പിടിയിലായതോടെ തൂഫാൻ പദ്ധതി നിലച്ചു. 40-ലേറെ തവണ ഹുസൈൻ വി.ഡി. സതീശനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോഴും ഹുസൈൻ പലതവണ നേരിട്ടുകണ്ടു. ഹുസൈൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപും വി.ഡി. സതീശനെ നേരിട്ടു കണ്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി ഹുസൈനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പൊലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് അതിനു കാരണം. ഫോൺകോളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് കടക്കും. ഫോൺകോൾ പരിശോധിക്കാൻ വിലക്കുള്ളതായി സംശയമുണ്ട്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി. സ്വന്തക്കാരെ തൊട്ടാൽ ഏതു തൂഫാനും കെട്ടടങ്ങും.
സംസ്ഥാനത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ വിപണിയിലെ ഇടപെടൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കാത്തതാണ് കാരണം. സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ 27 പേർ മരിച്ചു. 462 ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. 68 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണു സർക്കാർ കണക്കുകൾ. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇതുവരെ സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പോലും ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പാവപ്പെട്ടവരോട് കരുണയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സർക്കാരിൻ്റേത്.
മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണമായി വിധേയത്വം കാണിക്കുന്നു. വന്ദേമാതരം പാടുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ആർഎസ്എസിനോടൊപ്പമാണ്. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തു തന്നെ വന്ദേമാതരം പാടി. കണ്ണൂർ, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പണവും ജോലി വാഗ്ദാനവും നൽകിയതായി തെളിവുകളുണ്ട്.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ വിവരാവകാശത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നു. യാതൊരു അതൃപ്തിയും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് തുറമുഖ വകുപ്പിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചത്.
ഗവർണർ ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. ഭരണത്തിൽ ഗവർണർ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയാണ്. പൊലീസ് മേധാവിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഒരു അക്ഷരം പോലും എതിർത്തു പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവുന്നില്ല. ആർഎസ്എസിൻ്റെ കീഴിലാണ് തങ്ങളുള്ളതെന്ന് സർക്കാർ തെളിയിക്കുന്നു. വിസിമാരുടെ നിയമനത്തിലും സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നു. കേരള സർവകലാശാല വിസി ആർഎസ്എസ് വിധേയത്വം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ആർഎസ്എസിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന നിലപാടാണ് വിസിയുടേത്. സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കൂട്ടക്കേസ് എടുക്കുകയാണ്.
മാധ്യമ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത്. ദളിത് പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് പൂട്ടു വീഴുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിമർശിച്ചാൽ പ്രൊഫൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഇത്തരത്തിൽ 1.95 ലക്ഷം പോസ്റ്റുകളാണ് ഈയടുത്തായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. ബാലസംഘത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുകൾ പോലും പൂട്ടിക്കുകയാണ്.
പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ സർക്കാർ കടക്കെണിയിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ഖജനാവ് പണം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ, പത്താംതവണയും കടമെടുക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓണക്കിറ്റ് പോലും ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
Also Read: വാർത്താ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല: റിപ്പോര്ട്ടുകള് അവാസ്തവമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല