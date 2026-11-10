കൃത്രിമ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ടാക്കി അഴിമതിക്ക് നീക്കം; പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പവർ ഗ്രൂപ്പെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്
പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ജിഎൻഎയിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും എൽഡിഎഫിനെ് ഭരണകാലത്ത് ജിഎൻഎയുടെ പക്കൽ നിന്നും വൈദ്യൂതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 10, 2026 at 7:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ടാക്കി വൈദ്യുതി കൊള്ള നടത്താനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നീക്കത്തിൽ ജൂഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന ആരോപണം വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ പത്തിലെ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
2026 മുതൽ 2027 ഏപ്രിൽ വരെ വൈദ്യുതി ലഭ്യതയുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തരവുള്ളപ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചാരവേല മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുകയും, നിയമവിരുദ്ധമായ കരാറിന് ശ്രമിച്ചതും. എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും മറികടന്ന്, ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കിയതെന്തിനാണെന്നതിൽ അന്വേഷിക്കണം വേണമെന്നും കരാർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളും പുറത്തുവരണമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പവർഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും മറികടന്ന് അഴിമതി നടത്തുന്നതിനായി ഓരോരോ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. കെഎസ്ഇബിയേയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയേയും മറികടന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏകപക്ഷീയമായി ജിഎൻഎയുമായി കരാറിലേർപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാതണെന്ന് ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ കരാറിൽ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എക്സൈസ് വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം തകർന്നെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ജിഎൻഎയിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും എൽഡിഎഫിനെ് ഭരണകാലത്ത് ജിഎൻഎയുടെ പക്കൽ നിന്നും വൈദ്യൂതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർക്കുന്നു
സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളജുകൾക്ക് കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കാൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ അനുമതി മാത്രം മതിയെന്ന തീരുമാനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പ്രവേശനം കൊട്ടിയടക്കപ്പെടും. സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളജുകൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കാവിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തെയും മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. മെറിറ്റും സാമൂഹ്യനീതിയും പൂർണമായി തകർക്കപ്പെടും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ തകർക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലക്കു മുന്നിൽ നൂറുദിവസമായി നടക്കുന്ന സമരം സർക്കാർ കാണുന്നില്ലെന്നും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. നല്ല രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ പിന്തുണ സമരത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ മുടക്കാനാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളോട് മാപ്പു പറയാനുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം കാവിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശീലമാണ്.
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പിഎസ്സിയെന്ന ഭരണഘടന സ്ഥാപനത്തിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്തുണക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി നൽകിയ മറ്റൊരു സ്ഥാപനവും രാജ്യത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമാണ് ഏറ്റവും കുടുതൽ പേർക്ക് ജോലി നൽകിയത്. മൂന്നുലക്ഷം പേർക്കാണ് ആ കാലയളവിൽ ജോലി ലഭിച്ചത്. അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പിഎസ്സിയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളാണ്. അതിനെ വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നു. സർക്കാർ നീക്കത്തെ സിപിഎം ശക്തിയായി ചെറുക്കും. പിഎസ്സി ചെയർമാൻ വായ തുറക്കേണ്ട സമയത്ത് വായ തുറക്കും. അവർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ തന്നെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ മുൻ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന് കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാർട്ടി അനുമതി നൽകിയതായും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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