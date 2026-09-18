വീണയ്ക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സിപിഎമ്മിനാകില്ല, ഇഡി പുറത്തുവിട്ട ഡയറിക്കുറിപ്പുകള് ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ
പിണറായി വിജയനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ പേരിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്
Published : September 18, 2026 at 5:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്തിന്റെ മകളായതു കൊണ്ട് വീണയ്ക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാകില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. വീണയ്ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ഇഡി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പണം കൈപ്പറ്റിയ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടു മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല.
ഇഡി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമായി മാധ്യമങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഡിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതു കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ച് പിണറായിക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തുകയാണ്. സിപിഎം അംഗമല്ലാത്ത വീണ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ളത്. അവർ ആലോചിച്ചാൽ ഉടന് അതിൽ ഹവാലയാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും. അവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പാർട്ടി നോക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദന്.
ഇഡി പുറത്തുവിട്ട ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ മുഴുവൻ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഇഡി മൊഴി ചോർത്തിക്കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ പാർട്ടി ഇടപെടുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹവാല സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ഹവാല ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഹവാല പോയിട്ട് 'ഹ' പോലുമില്ല. തെറ്റായ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പത്രങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗൂഢാലോചനയാണ് നടക്കുന്നത്. ശശിധരൻ കർത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മൂന്ന് രേഖകളിൽ വിരലടയാളം വാങ്ങിയെന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നു.
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ ഇഡിയുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ പാർട്ടി പ്രതിഷേധിക്കും. നിരവധി പേർക്ക് പണം നൽകിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പണം വാങ്ങി. വീണ കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നികുതി അടച്ചുകൊണ്ട് നിയമാനുസൃതമായാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. എന്നാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പണം വാങ്ങിയത് നിയമാനുസൃതമായല്ല. അതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല. പുതിയ കഥയുണ്ടാക്കി, പുതിയ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഇഡിയുടെ ശ്രമം. വീണയുടെ റെഡ്ബുക്ക് സംബന്ധിച്ച കഥകൾ ഇല്ലാക്കഥയാണ്. സിപിഎമ്മിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇഡിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ വലതുപക്ഷ അജണ്ടയുമുണ്ട്. അത്തരം രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളെ സിപിഎം ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിവിധരീതിയിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭീഷണിയിലൂടെ ഇഡി പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നത്. ആസം, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇത്തരം ഭീഷണിയിലൂടെ ബിജെപിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. ഇത്തരം ഭീഷണിയെ ഗൗനിക്കാതെ ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇടതുപാർട്ടികൾ. പിണറായി വിജയനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ പേരിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്ന് സിപിഎം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടിയെ ലക്ഷ്യംവച്ചു കൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണിത്.
വ്യക്തികളേക്കാൾ പാർട്ടിയെയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നാഴികക്കല്ലായി മാറി. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കേരളം പിന്നോട്ടു പോകുന്നു. പവർകട്ടും ലോഡ്ഷെഡ്ഡിങ്ങും എൽഡിഎഫ് ഭരണ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. കേരളത്തെയാകെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പവർകട്ടിന്റെ മറവിൽ സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി കമ്പനികളുമായി ഡീലുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി കളവ് പറയുന്നു. മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒപ്പിട്ട കരാർ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയെന്ന് കളവ് പറയുന്നു.
നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് കരാർ റദ്ദാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായി. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാധ്യമ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ന്യൂസ് റൂമിൽ പൊലീസ് കയറി. വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കുന്നു. മാധ്യമ മേഖലയിൽ വേണ്ടത്ര പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാധ്യമ മേധാവി തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കില്ല. എന്നാൽ, ന്യൂസ് റൂമിൽ കയറി പ്രക്ഷേപണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എറണാകുളം സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമായ അരുൺകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചതിനാണ് കേസെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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