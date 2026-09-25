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'മാസപ്പടി ഡയറിയിൽ പേരുണ്ട്, പക്ഷേ നയാപൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല'; ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി എം.വി ഗോവിന്ദൻ

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിഴൽ മാത്രമേ വാർത്തകളിൽ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ

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MV govindhan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 12:33 PM IST

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തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വാർത്തകൾ നൽകിയാൽ മെറ്റയുടെ സഹായത്തോടെ അത് നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നും, മുതലാളിമാരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിഴൽ മാത്രമേ വാർത്തകളിൽ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നേരെ നിരന്തരം കടന്നാക്രമണം നടത്തിയവർക്ക് ഇപ്പോൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ നൽകിയാൽ മെറ്റ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്.

താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം വച്ച് വാർത്താ കാർഡ് ഇറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിൽ നിഴൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥവന്നു. ഫോട്ടോ മെറ്റ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുതലാളിമാരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ്
മുതലാളിമാരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ കേരളം ഭരിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ സ്പോൺസർമാരുടെ ചെലവിൽ വിദേശത്ത് പോകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇതുവഴി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവുമായി യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് പറയുന്ന തുറന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.

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മാസപ്പടി വിവാദം
മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് എതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. പിണറായി വിജയനെതിരായി ഒരു തെളിവിൻ്റെ അംശം പോലുമില്ല. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കെതിരായ ആസൂത്രിത കടന്നാക്രമണമാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടാനാണ് ശ്രമം. മാസപ്പടി ഡയറിയിൽ തൻ്റെ പേര് വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ, താൻ ആരോടും ഒരു നയാപൈസ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മോദി-ഇഡി-വിഡി കൂട്ടുകെട്ട്
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന അടിച്ചമർത്തൽ നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വി.ഡി സതീശൻ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നരേന്ദ്ര മോദി- ഇഡി- വി.ഡി സതീശൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ കഥകൾ രചിക്കുകയാണ്. അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെസി വിവാദത്തിൽ അന്നത്തെ കായിക മന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഒരു തെളിവുമില്ലാത്ത കാര്യമായതിനാൽ അതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ലെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

KERALA POLITICS
MASAPPADI CONTROVERSY
META CENSORSHIP ISSUE
PINARAYI VIJAYAN
MV GOVINDHAN ON KERALA CM

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