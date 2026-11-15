എൽപിഎസ്ടി പ്രതിഷേധക്കാരെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല; സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എംവി ഗോവിന്ദന്
200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി അധികവില നല്കി വാങ്ങിയതില് ഗുരുതര ക്രമക്കേടുണ്ട്, വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ.
Published : November 15, 2026 at 1:41 PM IST
തൃശൂർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരത്തിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ. സമരപന്തലിൽ പോയ വിഡി സതീശൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഉടൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് അന്ന് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യ നില ഗുരുതരമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായ സാഹചര്യത്തിലും പോരാടുന്ന വളർമതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "അടിയന്തരമായി ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളേറെയായി. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിക്കും സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണെന്നും," എംവി ഗോവിന്ദന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം
ജിഎൻഎ ദത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ ആവർത്തിച്ചു. 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അധിക പണം കൊടുത്തു വാങ്ങി. ആരുടെയും അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് വാങ്ങിയത്. ആരുമായും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് 200 മേഘാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ഇത് വളരെ അപകടകരമായ നിലപാടാണ്. എല്ലാ ഫയലുകളും ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വലിയ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മയിൽപ്പീലി സ്കോളർഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംഘപരിവാർ അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയ സംഭവത്തിലും എംവി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സർക്കാരും ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. സംഘപരിവാറിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയായ ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മയിൽപീലി. സംഘപരിവാറിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനുള്ള സൗകര്യം ആണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്.
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വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സർക്കാരും ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇവ. മന്ത്രിമാരുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും മുന്നേറ്റങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന വിധമാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്.
കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടത്തല്ലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഓരോ പത്രസമ്മേളനത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി കളവ് പറയുന്നു. 21 വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് ആണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻ്റിനെ തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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