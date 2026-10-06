എ കെ ജി സെൻ്റർ ഭൂമി വിവാദം; മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ
പാലക്കാട് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അടിമാലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു
Published : October 6, 2026 at 6:32 PM IST
ഇടുക്കി: എ കെ ജി സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായ എല്ലാ രേഖകളുമുള്ള ഭൂമിയിലാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. 1977 ൽ എ കെ ആൻ്റണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അനുവദിച്ച ഭൂമിയിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും, നിലവിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളെയും കോടതി നടപടികളെയും നിയമപരമായി തന്നെ പാർട്ടി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ അളക്കുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ ഭൂമിയാണ്. എന്നാൽ എ കെ ജി സെൻ്ററിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് അളക്കുന്നതെന്ന തരത്തിൽ ചിലർ ബോധപൂർവ്വം വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കേരള സർവ്വകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് മുൻ അംഗമായ ആർ എസ് ശശികുമാർ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയാണ് (PIL) ഈ നിയമനടപടികൾക്ക് ആധാരം. 1977 ൽ അന്നത്തെ എ കെ ആൻ്റണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തുള്ള കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന എ കെ ഗോപാലൻ്റെ (എ കെ ജി) സ്മരണാർത്ഥം 'എ കെ ജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം' (AKG Centre for Research and Studies) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 1979 ൽ എ കെ ജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ കെട്ടിടം പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനായി അനുവദിച്ച ഭൂമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം സി പി ഐ(എം) നിയമവിരുദ്ധമായി കൈയേറിയെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. കൂടാതെ, വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ച ഭൂമി പൂർണമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വഴിമാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതായും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിർത്തി നിർണയം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തർക്കത്തിലുള്ള ഭൂമി കൃത്യമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർവ്വകലാശാല ഭൂമി അളക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഈ വിഷയം നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരുവിധ നിയമവിരുദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത ഭൂമിക്ക് മേൽ ചില താത്പര്യക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ പരാതികൾ തള്ളി
പാലക്കാട് ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ യാതൊരുവിധ പരാതികളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങൾ ചില തെറ്റായ വാർത്തകളും വ്യാജ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ല കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്നും, ഏകകണ്ഠമായാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി നടപടികൾ പൂർണമായും കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
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