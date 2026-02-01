"കേന്ദ്ര ബജറ്റില് കേരളത്തിന് നിരാശ"; ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്
കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്ത്തുമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്. കേരളത്തിന് അനുകൂലമായി ഒന്നും ബജറ്റിലില്ലെന്നും ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി.
Published : February 1, 2026 at 8:52 PM IST
കാസര്കോട്: കേരളത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്ത്തുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്. കേരളത്തിന് അനുകൂലമായി ഒന്നും ബജറ്റിലില്ല. എയിംസ് ഉള്പ്പെടെ 29 ഇന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല് ബജറ്റ് കേരളത്തെ പൂര്ണമായും നിരാശപ്പെടുത്തി. സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ തകര്ക്കുന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രം തുടരുകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
ഏഴിടങ്ങളില് അതിവേഗ റെയില് ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി. കേരളത്തെ ഉള്പ്പെടുത്തി അപൂര്വ ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു. ആയുര്വേദ ചികിത്സയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി മൂന്ന് ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുര്വേദ (എഐഎ) പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ആയുര്വേദത്തിൻ്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായ കേരളത്തിന് ഒന്നുപോലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"കേരളത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല് ഇതിനായി പ്രത്യേക പഠനമൊന്നും ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. മാധ്യമങ്ങള് എല്ലാം വമ്പന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാം. എന്നാല് മുന്കാല അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തില് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കാം. നരേന്ദ്ര മോദി സര്ക്കാരിൻ്റെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് ഇതില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തോടുള്ള പൂര്ണമായ അവഗണന തുടരുന്നു. ഇത് വ്യക്തമായി ബജറ്റിലും കാണാം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാസര്കോടിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് ഗോവിന്ദന്
കാസർകോടിൻ്റെ വളര്ച്ച എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷമായി കാസര്കോടിന് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. കാസര്കോടിലേക്ക് വരാനും പോകാനുമൊക്കെ ഇപ്പോള് വളരെ എളുപ്പമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഇത് മനസിലാകും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല. കാസര്കോടിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. അതില് നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഗോവിന്ദന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"കേരളത്തെ കബളിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ്" മുഖ്യമന്ത്രി
കേരളത്തെ പൂര്ണമായും നിരാശയിലാക്കിയ ബജറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് തുടരുന്ന കടുത്ത വിവേചനവും അവഗണനയും വെളിവാക്കുന്ന രേഖയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ട് എന്ന വസ്തു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബോധപൂർവ്വം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനം ദീർഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയിംസ്, റെയിൽവേ വികസനത്തിനായുള്ള ഏഴ് അതിവേഗ ഇടനാഴികൾ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തഴയപ്പെട്ടു. ഫിനാൻസ് കമ്മിഷൻ വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയും 41 ശതമാനം വിഹിതമെന്ന നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ്. ഈ അവഗണനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്.
