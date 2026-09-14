'ആചാരാഘോഷങ്ങളെ പൊതുവിടങ്ങളാക്കണം, വർഗീയത ചെറുക്കാൻ വിശ്വാസികളെ ചേർത്തുപിടിക്കുമെന്ന്' സിപിഎം
ഓണം, വിഷു തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളും ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിപാടികളും ഒരു പൊതുസ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം.
Published : September 14, 2026 at 3:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ സിപിഎം. ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും പൊതുവിശ്വാസികളുടെ ഇടങ്ങളായി നിലനിൽക്കണമെന്നും അവ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ വേദിയായി മാറാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചകളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഓണം, വിഷു തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളും ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിപാടികളും ഒരു പൊതുസ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അപരത്വം, മതബോധം എന്നിവ വളർത്തുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളായി അവയെ മാറ്റണം.
ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആർഎസ്എസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശാഖകളും ക്ലാസുകളും നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒന്നല്ല. ആരാധനാലയങ്ങളെ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കാതെ വിശ്വാസികളുടെ പൊതു ഇടങ്ങളായി നിലനിർത്താനാണ് പാർട്ടി ഇടപെടുന്നത്.
വർഗീയവാദികൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവർ വിശ്വാസത്തെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ ന്യൂനപക്ഷ-ഭൂരിപക്ഷ ഭേദമന്യേ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പാർട്ടിയിലെ തിരുത്തൽ നടപടികൾ:
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പാർട്ടി ശക്തമായി ഇടപെടും. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികൾ മുതൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വരെ സംഘടനാപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ അടിത്തറ ശക്തമാക്കും.സ്വയം വിമർശനപരമായ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയകളിലൂടെ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും.
14 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പാർട്ടി മുന്നോട്ട്:
പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വിമർശനങ്ങളെയും സ്വയം വിമർശനങ്ങളെയും പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പുതിയ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ദൗത്യമാണ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. പാർട്ടിയിൽ ആരും വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ സ്വയം വിമർശനപരമായ പരിശോധനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങി പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും ഇത്തരം ചർച്ചകളും വിമർശനങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. വിമർശനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പില്ല. യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുകയും അല്ലാത്തവ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും. സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ അധിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കണം:
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തണമെന്ന് വിവിധ ജില്ല പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വിപുലമായ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്നു.
സമൂഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ വർഗീയ ശക്തികൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആശയപരവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ബദലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും വർഗീയവത്ക്കരിക്കാനും വലതുപക്ഷ-തീവ്ര നിലപാടുകളിലേക്ക് തള്ളവിടുവാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരെ കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെയുള്ള പ്രതിരോധം അനിവാര്യമാണ്.
പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. രാഷ്ട്രീയ-ആശയപരമായ സംശയ നിവാരണത്തിന് പ്രവർത്തകർക്ക് ഉടനടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പ് സംവിധാനം തയ്യാറാക്കണമെന്ന നിർദേശവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്നതായതായും എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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