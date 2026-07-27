സഹപാഠിയെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി, മുന്നിൽ നൃത്തംവച്ചു; മൂവാറ്റുപുഴയിൽ 4 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനാറിന് ഒന്നാം പ്രതിയും മർദനമേറ്റ കുട്ടിയും തമ്മിൽ സ്കൂളിൽ വച്ച് വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം
Published : July 27, 2026 at 12:16 PM IST
എറണാകുളം: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ നിസാര തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ സഹപാഠികൾ സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ച് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു. മൂവാറ്റുപുഴ വാളകം മാർ സ്റ്റീഫൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കാണ് സ്വന്തം സഹപാഠികളിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ നാല് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 16-ന് ഒന്നാം പ്രതിയും മർദനമേറ്റ കുട്ടിയും തമ്മിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ജൂലൈ 17-ന് വൈകീട്ട് 4.30-ഓടെ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ, വാളകം മാർ സ്റ്റീഫൻ സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള ബ്രൈറ്റ് സ്കൂളിനടുത്ത ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് പ്രതികളായ നാലുപേരും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നു.
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തുടർന്ന് അസഭ്യവർഷം നടത്തുകയും തുടർച്ചയായി ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം പ്രതി കുട്ടിയുടെ ഇടത് കവിളിൽ ഇടിക്കുകയും, രണ്ടാം പ്രതി വലത് കവിളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഭയന്നുപോയ ആവലാതിക്കാരനായ വിദ്യാർഥി അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, "മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കിട്ടും" എന്ന് ആക്രോശിച്ച് അസഭ്യം പറയുകയും ആക്രമണം തുടരുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം പ്രതി കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ ശക്തമായി ചവിട്ടുകയും നാലാം പ്രതി മുഖത്ത് ക്രൂരമായി ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമത്തിനിരയായ കുട്ടിയെ അടിക്കുന്നതുപോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതിനിടയിലും മർദനത്തിന് ശേഷവും അക്രമികളായ വിദ്യാർഥികൾ ആർത്തുചിരിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അക്രമ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആരോ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. യൂണിഫോം ധരിച്ച കുട്ടികളാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നതും പൊലീസും സ്കൂൾ അധികൃതരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതും.
സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് തടയാൻ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ പിടിഎ കമ്മിറ്റിയും അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് പറയുന്നത്.
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