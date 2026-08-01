എറണാകുളത്ത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു; മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി
മൂവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ ഇലാഹിയ നഗറിലാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളം കയറിയത്
Published : August 1, 2026 at 1:44 PM IST
എറണാകുളം: ഇടുക്കി മലയോര മേഖലയിലും മൂവാറ്റുപുഴയിലും പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയാറിലും തൊടുപുഴയാറിലും ജലനിരപ്പ് അപകടനില കടന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡിടിപിസിയുടെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും താത്കാലികമായി അടച്ചു. നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ റവന്യൂ അധികൃതർ ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
മൂവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ ഇലാഹിയ നഗറിലാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളം കയറിയത്. ഇവിടെയുള്ള ആറ് വീടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് താമസക്കാരുടെ സാധനസാമഗ്രികൾ സുരക്ഷിതമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ല ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയാണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ഒഴുക്കെത്തിക്കാനും ജലനിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉയരാനും കാരണമായത്.
തൊടുപുഴയാർ, കാളിയാർ, കോതമംഗലത്താർ എന്നിവ സംഗമിക്കുന്ന മൂവാറ്റുപുഴയാറിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി.
ജാഗ്രത നിർദേശം കർശനം
ആറുകളുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും ജില്ല ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മഴയുടെ സാഹചര്യം തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തുന്ന ജില്ല ഭരണകൂടം നദീതീര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചിടാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. നദികളിൽ ഒഴുക്ക് ശക്തമായതിനാലും ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ജനങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും ഇറങ്ങുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശനമായി നിർദേശിച്ചു.
മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നദീതീരങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുന്നതടക്കമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ റവന്യൂ അധികൃതർ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. ഇതിനായി താലൂക്ക് തലത്തിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദീതീരങ്ങളിലും മലയോര മേഖലയിലും താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ല ഭരണകൂടം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെയും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.
അനാവശ്യ യാത്രകളും അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. രാത്രി സമയങ്ങളിലെ മലയോര യാത്രകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീൻപിടിത്ത തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നദികളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. മഴയുടെ തോതിനനുസരിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ് എന്നിവരുടെ സേവനം തേടാമെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
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