മൂവാറ്റുപുഴ-പെരുമ്പാവൂർ എംസി റോഡിൽ വാഹനാപകടം; സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം
രാവിലെ പതിവ് പ്രാർഥനയ്ക്കായി പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി ഭാഗത്തുനിന്നും പള്ളിപ്പടിയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്ന കൊച്ചുമുഹമ്മദിൻ്റെ സ്കൂട്ടറും മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തുനിന്നും പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്തേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 13, 2026 at 4:15 PM IST
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ-പെരുമ്പാവൂർ എംസി റോഡിൽ പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി പള്ളിപ്പടിക്ക് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി തെക്കേക്കര വീട്ടിൽ കൊച്ചുമുഹമ്മദ് (75) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 13) രാവിലെ അഞ്ചരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.
രാവിലെ പതിവ് പ്രാർഥനയ്ക്കായി പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി ഭാഗത്തുനിന്നും പള്ളിപ്പടിയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്നു കൊച്ചുമുഹമ്മദ്. യാത്രാമധ്യേ കൊച്ചുമുഹമ്മദ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറും മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തുനിന്നും പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്തേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പാമ്പാക്കുട സ്വദേശിയായ ബിൻസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത്. കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരനാണ് പരിക്കേറ്റ ബിൻസ്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ ഇരുവരുടെയും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമായിരുന്നു.
അപകട ശബ്ദം കേട്ട് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സബൈൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കൊച്ചുമുഹമ്മദിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കൈയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികനായ ബിൻസിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ബിൻസ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ബിൻസിൻ്റെ ആരോഗ്യ നിലയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ട കൊച്ചുമുഹമ്മദിൻ്റെ മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾക്കായി മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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അതേസമയം, ബൈക്ക് യാത്രികനായ ബിൻസിൻ്റെ അമിതവേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ അമിതവേഗതയിൽ പായുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇവിടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് കാരണം ബിൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധയാണോ അതോ കൊച്ചുമുഹമ്മദിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിഴവാണോ എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാകും. ബിൻസിന് എതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സിസിവിടി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. സംഭവത്തിൽ ദൃക്സാക്ഷികളേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്.
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