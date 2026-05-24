മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ക്രൂര കവർച്ച; വയോധികയുടെ വായിൽ തുണി തിരുകി 12 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പോയ സമയം നോക്കി നടത്തിയ കവർച്ചയിൽ, വീട്ടിലെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ വേലക്കാരിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുവരികയാണ്.
Published : May 24, 2026 at 9:01 PM IST
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പട്ടാപ്പകൽ വയോധികയുടെ വായിൽ തുണി തിരുകി കവർച്ച. 12 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു,മൂവാറ്റുപുഴ മാറാടി മഞ്ചേരിപ്പടിയിൽ താമസിക്കുന്ന പൂമറ്റത്തിൽ മറിയാമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വയോധികയുടെ വായിൽ തുണി തിരുകി ശബ്ദം പുറത്തുവരാത്ത രീതിയിലാക്കിയ ശേഷമാണ് കയ്യിലും കഴുത്തിലും കിടന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ വീട്ടുവേലക്കാരിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
കിടക്കയിലിരുന്ന് വളകൾ ഊരിയെടുത്തു; ബഹളം വെക്കാതിരിക്കാൻ വായിൽ തുണി തിരുകി
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആയതിനാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോയ സമയമായിരുന്നു ഇത്. ഈ സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കിയാണ് മോഷ്ടാവ് വീടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. കവർച്ച നടക്കുമ്പോൾ വയോധിക കിടപ്പുമുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കണ്ണുതുറക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതനായ മോഷ്ടാവ് തൻ്റെ കിടക്കയിൽ ഇരുന്ന് കയ്യിലുള്ള വളകൾ ഓരോന്നായി ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്ന് മറിയാമ്മ പറഞ്ഞു.
ഭയന്നുവിറച്ച മറിയാമ്മ ബഹളം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അക്രമി ഇവരുടെ വായിൽ തുണി തിരുകി ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കയ്യിലെ വളകൾ ഊരുന്നതിനിടയിലാണ് കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല മോഷ്ടാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇയാൾ മാലയും ബലമായി ഊരിയെടുത്തു. ഒരു കയ്യിലെ മൂന്ന് വളകളും മറ്റേ കയ്യിലെ ഒരു വളയും കഴുത്തിലെ മാലയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12 പവനിലധികം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് പ്രതി അപഹരിച്ചത്.
വേലക്കാരിയെ മുറിയിലാക്കി പൂട്ടി; മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് പൊലീസ്
ഇതിനിടയിൽ, മുറിയിലേക്ക് വന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ വേലക്കാരിയെ മോഷ്ടാവ് മർദിക്കുകയും, തുടർന്ന് ഇവരെ മറ്റൊരു മുറിയിലാക്കി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതി വേഗത്തിൽ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. അക്രമി പോയതിനു ശേഷമാണ് മറിയാമ്മയും വേലക്കാരിയും ചേർന്ന് ബഹളം വെച്ചതും നാട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചതും.
വിവരമറിഞ്ഞ് മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടനടി സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കവർച്ച നടന്ന സമയത്തെ ദുരൂഹതകളും വേലക്കാരിയുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ വേലക്കാരിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ നിലവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് അവർ ഈ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായി എത്തിയത്.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പട്ടാപ്പകൽ വീടുകയറി നടന്ന ഈ ക്രൂരമായ കവർച്ച, തനിച്ച് കഴിയുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
