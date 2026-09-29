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മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് തകർന്നുവീണ് പത്തൊൻപതുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളൂർക്കുന്നത്തെ നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

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അപകടത്തിൽ മരിച്ച അക്ഷയ്‌, അക്ഷയ്‌ ലിഫ്‌റ്റിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 11:49 AM IST

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എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ വെള്ളൂർക്കുന്നത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗോഡൗണിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തുറന്ന ലിഫ്റ്റ് തകർന്നുവീണ് പത്തൊൻപതുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. പെരുമ്പല്ലൂർ തേവലത്തിൽ അക്ഷയ് കൃഷ്‌ണനാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുള്ളുംപുറം സ്‌റ്റോഴ്‌സിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അക്ഷയ്.

അപകടം സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ
തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളൂർക്കുന്നത്തെ നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് സമീപത്ത് പുതുതായി നിർമിച്ച മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൗൺ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. കടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായാണ് അക്ഷയ് ഗോഡൗണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയത്.

ലിറ്‌ഫ്‌റ്റ് അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അക്ഷയ് ഫോണിൽ കടയിലുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവരമൊന്നുമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് സഹപ്രവർത്തകൻ ഗോഡൗണിലെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് നിലത്ത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ അക്ഷയിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരിക്ക് മരണകാരണമായി
ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടിവീഴുന്നതിനിടയിൽ അക്ഷയ് നിലത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യത്തിൽ അക്ഷയ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്നതും വ്യക്തമായി കാണാം. ചരക്കുകൾ കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത തുറന്ന ലിഫ്റ്റാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇത്തരം ലിഫ്റ്റുകളിൽ ആളുകൾ കയറുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് പാലിക്കപ്പെടാറില്ല. കാലപ്പഴക്കമോ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അഭാവമോ ലിഫ്റ്റ് തകരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിർമാണത്തിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കടയുടമയെയും അക്ഷയിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും.

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നാടിൻ്റെ നൊമ്പരമായി അക്ഷയ്
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയും അത്താണിയുമായിരുന്നു അക്ഷയ്. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം പെരുമ്പല്ലൂർ ഗ്രാമത്തെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. പെരുമ്പല്ലൂർ തേവലത്തിൽ കൃഷ്‌ണൻ, സുശീല ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അക്ഷയ്. അരുണിമയാണ് സഹോദരി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. അക്ഷയിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നാടാകെ വീട്ടുവളപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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