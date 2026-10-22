മുക്കുപണ്ടം കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി 13-ാം നാൾ എംഡിഎംഎ വിൽപന; മൂവാറ്റുപുഴയിൽ യുവതി പിടിയിൽ
മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി മനോജിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പുറമെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
Published : October 22, 2026 at 12:49 PM IST
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വാടകവീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപന നടത്തിവന്ന യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓടക്കാലി സ്വദേശിനിയായ മിനിമോൾ ആണ് മാരക മയക്കുമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ പങ്കാളിയായ ബഷീർ എന്നയാൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച തൂഫാൻ സ്ക്വാഡും മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ റാക്കാട് നാന്തോട് ജംക്ഷനു സമീപത്തെ വാടകവീട് വളഞ്ഞായിരുന്നു റെയ്ഡ്. മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി മനോജിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പുറമെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എഎസ്ഐമാരായ അനീഷ്, അനസ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ വർഗീസ്, ദയേഷ്, ഷിയാസ്, സിജാസ്, ശ്രീജു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
യുവതിയോടൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബഷീർ റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുവരും ദമ്പതികളാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നാന്തോട് ജംക്ഷനു സമീപമുള്ള ഈ വീട് ഇരുവരും അടുത്തിടെയാണ് വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. പിടിയിലായ മിനിമോൾ മുമ്പും വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ സ്വർണം പണയം വച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കോതമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി 13 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുങ്ങുന്നത്.
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പിടിച്ചെടുത്ത എംഡിഎംഎ എവിടെനിന്നാണ് എത്തിച്ചതെന്നും പ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിതരണക്കാർ ആരാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ ലഹരി ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ പൊലീസ് കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വാടക വീടുകളും ലോഡ്ജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപന വ്യാപകമാണെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരാനും കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കോഴിക്കോട് വിദേശ വനിത പിടിയിൽ
കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് ക്യാപ് കോൺ സിറ്റിക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഒൻപതിന് 1013 ഗ്രാം രാസലഹരി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ വിദേശ വനിത കൂടി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. ഘാന സ്വദേശിനിയായ ഐബഹ് പീസ് ചിനാസ് ആണ് പഞ്ചാബിലെ ജലന്തറിൽ വച്ച് പന്തീരാങ്കാവ് എസ്ഐ അർജുൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാൻസാഫിൻ്റേയും പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആറുപേർ നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ ഘാന സ്വദേശിനിയാണ്. നേരത്തെ പിടിയിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
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