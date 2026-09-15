മുട്ടിൽ മരംമുറി വഞ്ചനാക്കേസ്: അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി
റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കൂട്ടായ വിശ്വാസവഞ്ചന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് വിചാരണ നേരിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്
Published : September 15, 2026 at 11:42 AM IST
എറണാകുളം: വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഞ്ചനാക്കേസിൽ പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലുള്ള വഞ്ചനാക്കേസിൻ്റെ വിചാരണ തടയണമെന്ന പ്രതികളുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ ആറുമാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഈ മാസം 22ന് കേസ് പരിഗണിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതിയിലുള്ള മരംമുറി കേസുകളിലെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കൂട്ടായ വിശ്വാസവഞ്ചന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് വിചാരണ നേരിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ബത്തേരി കോടതിയിലുള്ളത് മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണെന്നും, ചോറ്റാനിക്കരയിലേത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വഞ്ചനാക്കേസാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
വ്യാജ പാസ് കാണിച്ച് തട്ടിപ്പ്
2021ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ മുട്ടിലിൽനിന്നും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും അനധികൃതമായി മുറിച്ചുകടത്തിയ മരങ്ങൾ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പാസ് ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എറണാകുളം അമ്പലമേട്ടിലെ മരക്കമ്പനി ഉടമയ്ക്ക് വിൽപന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. അമ്പലമേട്ടിലെ എ.എ ടിംബേഴ്സ് ഉടമയായ അലിയാർക്കാണ് പ്രതികൾ മരം മറിച്ചുവിറ്റത്.
എന്നാൽ പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പാസില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, പെരുമ്പാവൂർ, അമ്പലമേട് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് മരത്തടികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ താൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കമ്പനി ഉടമ അലിയാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അമ്പലമേട് പൊലീസ് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരെ പ്രതിയാക്കി വഞ്ചനാക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കേസിൽ ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ തന്നെ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരാകാം എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ നിലപാട്. ഇതിനെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് സ്റ്റേ സമ്പാദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുകയോ വേണമെന്ന് വിചാരണ കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെനിന്നും അനുകൂല ഉത്തരവ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും.
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സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മുട്ടിൽ മരംമുറി. കർഷകർക്ക് പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിലായിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരങ്ങൾ പ്രതികൾ മുറിച്ചുകടത്തിയത്. ഈ കേസിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള വഞ്ചനാക്കേസിലും ഇപ്പോൾ നിർണായക ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നീതിപീഠത്തിൻ്റെ പുതിയ നിർദേശത്തോടെ ആറുമാസത്തിനകം ഈ കേസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
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