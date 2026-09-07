ETV Bharat / state

മുട്ടിൽ മരംമുറി: പ്രതികൾ ഹാജരാകാത്തതിൽ കോടതിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി; കേസ് വീണ്ടും പതിനൊന്നാം തീയതി പരിഗണിക്കും

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ റോജി അഗസ്റ്റിനോട് നേരിട്ടും, രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരോട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയും ഇന്ന് നിർബന്ധമായും ഹാജരാകാനായിരുന്നു.

MUTTIL TREE FELLING CHEATING CASE CHOTTANIKKARA COURT AUGUSTINE BROTHERS COURT
അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതിയിൽ - File Photo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസവഞ്ചനാക്കേസിൽ പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ വീണ്ടും ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേ ഉത്തരവുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്‍റെ കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി പ്രതിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതികൾക്ക് കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന നടപടികളായിരുന്നു ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വിചാരണ നടപടികൾക്കായി കേസ് ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ റോജി അഗസ്റ്റിനോട് നേരിട്ടും, രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരോട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയും ഇന്ന് നിർബന്ധമായും ഹാജരാകാനായിരുന്നു മുൻപ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ പ്രതികൾ ആരും തന്നെ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായില്ല.

ഹൈക്കോടതി കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും, കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാതിരുന്ന നടപടിയെ മജിസ്ട്രേറ്റ് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്.വയനാട് മേപ്പാടി വനമേഖലയിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി മുറിച്ചുകടത്തിയ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ വനംവകുപ്പിന്‍റെ സാധുവായ പാസുണ്ടെന്ന് വ്യാജമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് എറണാകുളത്തെ മരക്കമ്പനി ഉടമയ്ക്ക് വിൽപന നടത്തിയത്. ഈ ഇടപാടിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും വിശ്വാസവഞ്ചനയും നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്.

മരക്കമ്പനി ഉടമയായ എം.എം. അലിയാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2021-ലാണ് അമ്പലമേട് പോലീസ് റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരെ പ്രതി ചേർത്ത് കേസെടുത്തത്.ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ കേസ് വിചാരണ നടപടികളിൽ പ്രതികൾ തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് മുൻപും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മുട്ടിൽ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കേസിന്‍റെ വിചാരണ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ മുൻപ് മൂന്ന് തവണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഹർജികളെല്ലാം ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

പ്രതികളുടെ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാതിരിക്കൽ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്ന് കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതി നിലപാടും ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയുടെ തുടർനടപടികളും ഈ കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ്.

Also Read: ക്ലാസ് മുറികൾ മാറണം, ഫോൺ വിലക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്‌ടർ പി സുരേഷ്

TAGGED:

MUTTIL TREE FELLING CHEATING CASE
CHOTTANIKKARA COURT
AUGUSTINE BROTHERS
COURT
MUTTIL TREE FELLING CHEATING CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.