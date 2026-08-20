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മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്: അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്ക് തിരിച്ചടി, വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഹൈക്കോടതി

സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലടക്കം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റ് അനുബന്ധ കേസുകളിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ നിലവിലെ വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം

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മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ പ്രതികളായ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ചെയർമാൻ റോജി അഗസ്റ്റിൻ, എംഡി ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ, ഡയറക്റ്റർ ജോസ്‌കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ. (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 11:41 AM IST

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എറണാകുളം: വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരംമുറി വഞ്ചനാക്കേസിൽ വിചാരണ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൽ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളോട് വിചാരണ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നീക്കം. ജസ്റ്റിസ് ഡയസ് ആണ് പ്രതികളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ച് തള്ളിയത്.

ഹാജരാകാൻ വിമുഖത കാട്ടി പ്രതികൾ
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലടക്കം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റ് അനുബന്ധ കേസുകളിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ നിലവിലെ വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ വാദം ഹൈക്കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മറ്റ് കേസുകളിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം വിചാരണ കോടതിയെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടതെന്നും, അല്ലാതെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസിൽ കുറ്റമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കീഴ്‌ക്കോടതി തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിൽ കുറ്റം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ വിചാരണ കോടതിയായ ചോറ്റാനിക്കര കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വിചാരണ നടപടികൾ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ വിചാരണ നടപടികളിൽ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നും, ഇതിൽ പ്രതികൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾ
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണിത്. കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെയും പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ തടയണമെന്ന പുതിയ ആവശ്യവുമായി എത്തിയത്. വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റ് ഇളവുകൾ ലഭിക്കാനോ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് വിചാരണ കോടതിയിൽ തന്നെ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ തുടർനടപടികൾ പ്രതികൾക്ക് നിർണായകമാകും.

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഈട്ടിമരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചുകടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർഷകരെ കബളിപ്പിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരങ്ങൾ കടത്തിയെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. റവന്യു, വനം വകുപ്പുകളിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പ്രതികൾ ഈ വൻ കൊള്ള നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT NEWS
AUGUSTINE BROTHERS CASE
MUTTIL ROSEWOOD CASE
CHOTTANIKKARA COURT NEWS
MUTTIL TREE FELLING CASE

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