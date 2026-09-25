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മരം മുറിച്ചത് വനത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് പോലുമറിയില്ല! മുട്ടിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം മടക്കി കോടതി

വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ കടത്തിയ 47 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ വനത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ മുറിച്ചതെന്ന കാര്യം കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല

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AUGUSTINE BROTHERS (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 8:37 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 8:59 AM IST

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കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ വനംവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം ബത്തേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി മടക്കി. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ ഗുരുതര വീഴ്ചകളും സമയപരിധി പാലിക്കാത്തതുമാണ് കോടതിയുടെ നടപടിക്ക് കാരണം. കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകാൻ അഞ്ചു വർഷത്തിലധികം സമയമെടുത്തതിനൊപ്പം പ്രധാന രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ കടത്തിയ 47 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ വനത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ മുറിച്ചതെന്ന കാര്യം കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രതികളായ റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ മുറിച്ചുകടത്തിയ മുഴുവൻ മരങ്ങളും അവ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ലോറിയും കണ്ടുകെട്ടാതെയാണ് വനംവകുപ്പ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത്.

വ്യക്തതയില്ലാത്ത കുറ്റപത്രം കാരണം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് എടുത്ത കേസുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലായി. ദുർബലമായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം കോടതി നടപടിയോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായി.

തിടുക്കത്തിൽ കുറ്റപത്രം
അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ വെട്ടിക്കടത്തിയ മരങ്ങൾ 2021 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് മേപ്പാടി റേഞ്ച് ഓഫിസർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. അവശേഷിക്കുന്ന 48 കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രം വൈകുന്നതും കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി.

തങ്ങൾക്കെതിരെ ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലുള്ള വഞ്ചന കേസ് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ മുട്ടിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതുവരെ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് തിടുക്കത്തിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. വനഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഈട്ടി മുറിച്ചതെന്നായിരുന്നു വനംവകുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ നിലപാട്. എന്നാൽ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കോടതിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.

തുടരുന്ന വീഴ്ചകൾ
നേരത്തേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ അനുമതിക്കായി പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം നൽകിയ കുറ്റപത്രവും മടക്കിയിരുന്നു. പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വനംവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം സാങ്കേതിക തകരാറുകളും പിഴവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി തിരിച്ചയച്ചതെന്ന് കേസിലെ മുൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജോസഫ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് തകരാറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അത് സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കിയ വിവരം വ്യക്തമായതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. കുറ്റം നടന്ന് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വനംവകുപ്പ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്.

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കേസ് നടപടികൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയും ധൃതിപിടിച്ചുമാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. നിയമപ്രകാരം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നടപടികൾ വർഷങ്ങളോളം വൈകിപ്പിച്ച ശേഷം അവസാന നിമിഷം തട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കുറ്റപത്രത്തിലെ പിഴവുകൾ വനംവകുപ്പ് തിരുത്തി നൽകിയാൽ മാത്രമേ കോടതി കേസിൽ തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ജോസഫ് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി.

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Last Updated : September 25, 2026 at 8:59 AM IST

TAGGED:

WAYANAD ROSEWOOD SMUGGLING CASE
BATHERY MAGISTRATE COURT ORDER
FOREST DEPARTMENT CHARGESHEET
AUGUSTINE BROTHERS MUTTIL CASE
MUTTIL TREE FELLING CASE

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