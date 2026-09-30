മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്: കുറ്റപത്രം മടങ്ങിയതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മെമ്മോ
മേപ്പാടി റേഞ്ച് ഓഫിസർ സമർപ്പിച്ച വകുപ്പുതല റിപ്പോർട്ടിലാണ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്
Published : September 30, 2026 at 12:51 PM IST
വയനാട്: സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ കുറ്റപത്രം മടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വകുപ്പുതല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേപ്പാടി റേഞ്ചിലെ രണ്ട് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർക്ക് മെമ്മോ നൽകി. എന്നാൽ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിച്ച് തങ്ങളെ ബലിയാടാക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്തെത്തി.
ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ
മേപ്പാടി റേഞ്ച് ഓഫിസർ സമർപ്പിച്ച വകുപ്പുതല റിപ്പോർട്ടിലാണ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഫയലുകൾ കോടതിയിൽ യഥാസമയം എത്തിക്കുന്നതിലും നിർദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലും വീഴ്ച പറ്റി. മറ്റൊരു കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചകളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കാരണം കാണിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെമ്മോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുട്ടിൽ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഏക കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ച വനംവകുപ്പിന് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.
അതൃപ്തി പുകയുന്നു
മെമ്മോ നൽകിയ നടപടിക്കെതിരെ വനംവകുപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി പുകയുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി കേസ് ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. വൈത്തിരി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്പെഷൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മേപ്പാടിയിലെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് നിലവിൽ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, രേഖകളിൽ ഇവരുടെ ചുമതലകൾ തിരുത്തി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലരെ സംരക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബലിയാടാക്കുന്ന ഇടപെടലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം.
കുറ്റപത്രം മടക്കി കോടതി
സെപ്റ്റംബർ 17നാണ് മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 22ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇത് മടക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വനംവകുപ്പ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വനത്തിൽ നിന്നാണോ മരം മുറിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാലും മറ്റ് സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കാരണവും കോടതി കുറ്റപത്രം മടക്കിയിരുന്നു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാത്തതും കോടതിയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായി.
കർഷകർക്ക് പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിലായിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരങ്ങൾ പ്രതികൾ മുറിച്ചുകടത്തിയത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടിമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് വയനാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിച്ചുകടത്തിയത്. ഇത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസ്കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രം ദുർബലമാണെന്നും മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
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അതേസമയം കുറ്റപത്രം ദുർബലമാണെന്ന സർക്കാർ ആരോപണം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ ഒരുക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
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